SMURD Şărmăşag va deservi 25 de localităţi din Sălaj şi Satu Mare Andreea Vilcovschi

Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi fondator al SMURD, şi colonelul Marian Dragne, şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au fost prezenţi duminică, 23 aprilie, în comuna Şărmăşag, acolo unde a fost inaugurat un nou punct SMURD. Ambulanţa şi paramedicii de aici vor deservi peste 20.000 de locuitori din 18 localităţi sălăjene şi şapte ale judeţului Satu Mare, scurtând timpul de reacţie pentru urgenţe.

“Este un vis care a devenit realitate. Proiectul ambiţios a prins contur datorită faptului că există în jurul nostru oameni care ştiu că averea cea mai de preţ este viaţa”, a precizat primarul din Şărmăşag, Dombi Attila, potrivit căruia punctul de lucru, situat aceeaşi clădire cu Serviciul de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă, va deservi comunele Bobota, Măerişte, Carastelec, Chieşd, Şamşud, Bocşa şi Supur.

Ca urmare a realizării acestui proiect, locuitorii din localităţile rurale beneficiază de acelaşi tip de servicii ca şi cei de la oraş, mai ales când este vorba despre o urgenţă, de o intervenţie contra cronometru. În semn de recunoştinţă pentru sprijinul acordat în acestă direcţie, cei doi oficiali au fost desemnaţi cetăţeni de onoare ai Şărmăşagului, în timp ce inspectorul-şef al ISU Porolissum Sălaj, colonel Adrian Chichişan, a fost răsplătit cu o diplomă de onoare.

“Scopul înfiinţării unor asemenea puncte SMURD este în primul rând de a crea posibilitate de intervenţie cât mai rapidă şi de acoperire a teritoriului în aşa fel încât comunităţile să se bucure de un plus de siguranţă şi de servicii medicale acordate de personal de specialitate”, a precizat, la rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc.

La rândul său, şeful IGSU a subliniat importanţa înfiinţării unui astfel de punct de lucru în zona traversată de E81, unde în ultimii ani au fost înregistrate mai multe accidente rutiere, unele chiar cu pierderi de vieţi omeneşti. Tocmai din cauza multiplelor accidente, în viitor, aici ar putea fi operaţional şi un echipaj de descarcerare, a anunţat Arafat.

Întrebat despre situaţia heliportului de la Jibou, care nu este funcţional întrucât nu dispune de o platformă de aterizare/decolare pentru elicopterului SMURD, secretarul de stat a precizat că situaţia este determinată de aspectele birocratice. Totuşi, Arafat a lăsat de înţeles că lucrurile s-au derulat conform, investiţia fiind implementată în etape: “Orice heliport are etape de construcţie, iar la Jibou a rămas etapa platformei. E o chestie legată de hârtii, birocratică, pentru care cei de la CJ Sălaj nu au nicio vină. Problema urmează să fie rezolvată, sper în acest an, prin emiterea unei noi hotărâri de Guvern, prin care spaţiul să fie trecut din nou în administrarea autorităţilor judeţene, pentru ca acestea să poată investe în baza de aterizare”.

La ceremonia de duminică au luat parte şi parlamentarii sălăjeni, şeful Consiliului Judeţean Sălaj, prefectul Florin Florian, reprezentanţi ai ISU Porolissum Sălaj, medici şi asistenţi medicali din cadrul SMURD Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, precum şi oficiali ai instituţiilor publice sălăjene.



Comentarii

comments