Sălăjenii sunt în coada clasamentului “Consumatori de Facebook” Florin Negoiţă

Numărul utilizatorilor celei mai mari reţele de socializare – Facebook a crescut simţitor în ultimii ani, în timp ce vârsta celor care decid să îşi facă un cont pe această reţea, a scăzut. La nivel naţional, comparativ cu începutul anului 2016, cifra utilizatorilor Facebook consemnată în 30 septembrie este cu 4,76 la sută mai mare, conform Facebrands.ro.

Potrivit statisticii, în perioada noiembrie 2015 – septembrie 2016, numărul paginilor românești de Facebook a crescut cu 27 la sută de la 29.618 până la 37.635. De asemenea, în același interval, au fost create și indexate 8.017 pagini, adică 21,3 la sută din totalul paginilor de Facebook din România. Din totalul celor 8,8 milioane de conturi ale utilizatorilor români de Facebook, peste 8,651 milioane și-au setat orașul (98,3 la sută). În funcție de zone, datele Facebrands.ro arată că toate cele 9 regiuni istorice au înregistrat, în ultimele două luni, o creștere între 1 și 5 la sută a numărului de conturi de Facebook ale utilizatorilor care au declarat că locuiesc în acestea. Cele mai mari creșteri s-au consemnat în regiunile Bucovina (+ 4,66 la sută) și Maramureș (+ 4,91 la sută). Orașul cu cei mai mulți utilizatori ai rețelei Facebook în România este, în continuare, București, unde erau înregistrate, la finalul lunii septembrie, 1.726.110 conturi (20,54 la sută din total), în creștere cu 4 la sută comparativ cu luna anterioară. Pe locurile următoare se clasează: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Constanța, cu peste 200.000 de conturi Facebook. Conform evoluției numărului de conturi deținute de către utilizatorii români de Facebook în ultimii 5 ani, dacă în ianuarie 2011 erau 2,4 milioane de conturi, în ianuarie 2016 cuantumul a ajuns la 8,3 milioane.

Cele mai puţine conturi Facebook sunt în Sălaj

Judeţul Sălaj este ultimul în topul pe ţară în privinţa utilizatorilor celebrei reţele de socializare. Cu un număr de peste 68.600 utilizatori, Sălajul are cele mai puţine conturi Facebook (pagini şi persoane) decât judeţe mai mici , înaintea noastră fiind Giurgiu şi Covasna, care au, în medie, 10.000 de utilizatori în plus. Municipiul Zalău are peste 32.000 de utilizatori, situându-se undeva sub jumătatea de jos a topului oraşelor. Pentru unii este un motiv de bucurie, pentru alţii, unul dezamăgitor, depinde din ce unghi este privit ori anaizat fenomenul. Chiar dacă poate părea trist faptul că judeţul Sălaj este ultimul pe ţară ca număr de pagini active pe Facebook, până la urmă, se pare că un număr mic de conturi pe o reţea de socializare de asemenea calibru înseamnă, de fapt, mai mult timp petrecut cu cei dragi, în natură, în activităţi de socializare reală, odihnă sau activităţi recreativ-educative net superioare like-urilor şi “butonatului” pe Facebook. În România, peste 8,8 milioane de persoane au cont activ pe celebra reţea de socializare. Cei mai mulţi utilizatori sunt în Bucureşti – 1.726.000, Timişoara – 260.040 şi Cluj-Napoca – 250.050.

