“Pericolul Albastru”: coşmarul urbanistic din centrul municipiului se prăbuşeşte bucată cu bucată Florin Negoiţă

Pierdem şi puţinul pe care îl avem

Municipiul Zalău, oricum văduvit de „giuvaiere” arhitecturale care să ne mai scoată din peisajul destul de dezolant a oraşului, nu reuşeşte să păstreze şi să preţuiască nici măcar ceea ce avem, atât de puţin cât este. Clădirile valoroase sunt puţine, iar cele care au reuşit să beneficieze de fonduri şi restaurări competent şi la timp făcute, le numărăm pe degetele de la o mână. Degeaba am scris, de-a lungul timpului, despre coşmarurile urbanistice ale Zalăului: „Casa groazei” situată tot în centru, în spatele Prefecturii, blocul aparţinând Primăriei de lângă Poşta Astralis, imobil aflat într-o avansată stare de degradare, care a rămas şi fără pereţi şi ferestre, ori „Clădirea Albastră” de pe strada Unirii, fix în centrul oraşului şi multe altele, ale căror ziduri şi ferestre plâng sub ochii trecătorilor şi ai autorităţilor. Noi am scris, voi aţi citit, ei n-au auzit. O undă de speranţă a venit odată cu instalarea noii conduceri, după alegerile din iunie însă nici aceasta nu pare să mişte lucrurile într-un sens încurajator.

Clădirea Albastră, cea care a făcut obiectul multor articole în cotidianul Magazin Sălăjean, nu a reuşit să sensibilizeze prea multe suflete “oficiale”, foste sau actuale, de aici ori de la Bucureşti. Situată pe strada Unirii, în vecinătatea a Muzeului Judeţean, clădirea este în prezent, în mare parte, neutilizată, şi se află în administrarea Municipiului Zalău. Cândva, în camerele din interiorul ei şi-au avut sediile mai multe filiale ale unor partide politice (în prezent un singur partid având sediul în clădire). Imobilul arată înfiorător mai ales pe dinafară. Un obiectiv urbanistic sinistru, nu doar prin felul în care arată şi gradul de degradare în care se găseşte, dar mai ales prin pericolul pe care îl prezintă pentru siguranţa trecătorilor şi a celor care îşi desfăşoară activitatea în imediata lui vecinătate. Având în vedere faptul că, lângă această clădire se găseşte Muzeul Judeţean iar la doar câţiva paşi, Colegiul Naţional “Silvania”, pericolul îşi extinde „aria” şi către copii, elevi şi turişti.

Deşi se află în acestă stare de foarte mulţi ani, fostele autorităţi nu au luat nicio măsură concretă pentru remedierea situaţiei prin consolidarea clădirii măcar, dacă nu pentru renovarea ei din temelii. Nici în prezent lucrurile nu se mişcă şi rămân înţepenite în mlaştina nepăsării şi a birocraţiei. Primăria Municipiului Zalău a iniţiat o dezbatere publică în primăvara acestui an, prin care locuitorii municipiului puteau să facă propuneri sau să vină cu idei în privinţa acestei clădiri, de la felul în care ar trebui să arate şi până la soluţii privind destinaţia spaţiilor. Propunerile cetăţenilor trebuiau să pornească de la faptul că Municipiul Zalău intenționa să obțină finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 5, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, astfel că destinația clădirii trebuie să ducă la creșterea numărului de vizitatori la obiectivul reabilitat. “Facem precizarea că nu vor fi finanțate clădiri în care se desfășoară activități administrative (ex. spitale, primării, școli), activități economice ori în scopul obținerii de profit”, spunea Primăria, într-un comunicat remis presei, în 31 martie.

Nicio ofertă de proiectare. Degradarea continuă!

În prezent, Primăria nu are de făcut altceva decât să aştepte, aşa cum aşteptăm şi noi, ca lucrurile să înceapă să se mişte. Eternele “furci caudine” prin care trebuie să treacă acest proiect, nu iartă şi nu ne scurtează câtuşi de puţin aşteptarea. Fiind vorba de o clădire monument istoric, lucrurile se complică şi depăşesc puterea de decizie locală, lasă să se înţeleagă autorităţile de la Zalău. “În lista de investiţii este cuprinsă realizarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea Clădirii Albastre. Această clădire este clasată ca monument istoric, motiv pentru care documentaţia poate fi realizată numai de către specialişti atestaţi de Ministerul Culturii. S-a efectuat testarea de piaţă în vederea achiziţionării serviciului de proiectare, dar nu s-au primit oferte. În contunuare se va relua procedura de achiziţie a acestui serviciu pe SEAP”, ne comunică Primăria Zalău.

În lipsă de oferte de proiectare, aşadar, dar şi de interes şi sprijin din partea Ministerului de resort care are anual alocaţi bani grei tocmai în aceste scopuri, rămânem, pe mai departe, pe stoc, cu o clădire nu doar urâtă, degradată, o pată pe centrul municipiului reşedinţă de judeţ ci şi cu un pericol care planează zi şi noapte deasupra capetelor noastre. Politicienii Sălajului nici atât nu s-au implicat, parlamentarii, şefii de partide, chiar şi cei care au avut ori au spaţii acolo, nu par deranjaţi de aceste aspecte şi merg înainte pe principiul „lasă că merge şi aşa”. Îndrăznim să sfătuim autorităţile, pe membrii Guvernului şi pe secretarii de stat din Ministerul Culturii, să treacă pe trotuarul situat peste drum dacă au de gând vreodată să treacă prin zona centrală de pe strada Unirii. Nu de alta, dar oricând e posibil să se trezească cu o bucată de zid ori de tencuială, în cap, căzute de la înălţimea Clădirii Albastre, monument istoric…

