Funcţionarii publici din Primăria Zalău şi cei din teritoriu intră în grevă generală

Guvernul nu şi-a ţinut promisiunile făcute în luna august faţă de lucrătorii din administraţiile locale. Sindicaliştii din cadrul Primăriei Zalău nu reuşesc nici să mai comunice cu reprezentanţii Executivului. “Am fost păcăliţi!”, spun angajaţii Primăriei municipale, dar şi cei din teritoriu care fac parte din Federaţia Sindicatelor din Administraţie.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunţă că decizia de a declanşa greva generală pe termen nelimitata fost luată în Conferinţa extraordinară a federaţiei, iar “pentru a elimina orice motiv al Guvernului de a contesta legalitatea participării la grevă a salariaţilor” a fost iniţiată, din nou, procedura pentru strângerea de semnături, deoarece tabelele iniţiale conţin acordul pentru participarea la greva generală pe perioadă nedeterminată care era programată în 19 iulie, se arată într-un comunicat transmis de FNSA. Revendicările angajaţilor din administraţie vizează acordarea normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală, în condiţiile în care acum unii salariaţi primesc acest drept iar alţii nu, şi acordarea voucherelor de vacanţă.

“Menţionăm că aceste solicitări au fost formulate ca şi măsuri compensatorii pentru reducerea discrepanţelor salariale dintre angajaţii care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică locală şi celelalte categorii de bugetari, până la intrarea în vigoare a legii unice de salarizare, act normativ pe care îl solicităm de peste 10 ani“, spun reprezentanţii FNSA, într-un comunicat de presă. Mii de sindicalişti din administraţia locală afiliaţi FNSA au fost în 12 iulie în grevă de avertisment de o zi, iar în 5 iulie au oprit timp de o oră activitatea la toate ghişeele din primării şi consilii judeţene. Aceştia programaseră şi o grevă generală în 19 iulie, însă au suspendat acţiunea de protest, în urma negocierilor cu vicepremierul Vasile Dîncu, acesta asigurându-i că până în luna septembrie solicitările le vor fi soluţionate.

Funcţionarii publici din administraţiile locale: „Am fost păcăliţi!”

De două săptămâni, reprezentanţii sindicali încearcă să stabilească un contact telefonic cu cabinetul lui Vasile Dîncu, Viceprim-ministru şi Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ori cu alţi reprezentanţi cu care s-a purtat şirul lung de negocieri, însă fără niciun rezultat.

“Suntem într-o situaţie – limită, cu atât mai mult cu cât am crezut în ceea ce ni s-a spus în cadrul negocierilor din luna august. Am răbdat, ba chiar unii angajaţi au refuzat să intre în greva de avertisment din vară, spunând că e bine să dăm o şansă autorităţilor şi că se va ţine cont, în mod sigur, de ceea ce am cerut. Am fost, aşa după cum puteţi constata, păcăliţi. Iar funcţionarii care au creditat autorităţile acum două luni refuzând să se alăture protestului, sunt cei care astăzi nu mai vor să dea înapoi. Vom intra în grevă generală pe termen nelimitat, de această dată nemaifiind vorba de nicio altă formă de protest premergătoare acesteia. Suntem într-o fază avansată cu strângerea de semnături iar la îndeplinirea procedurilor legale, vom declanşa pe loc greva generală. Am sperat, am dat dovadă de răbdare şi înţelegere, ne-am pierdut timpul şi am cheltuit banii pe sute de kilometri de drumuri, ca să constatăm că astăzi nici măcar telefonic nu mai putem contacta pe cineva de la Bucureşti. Atunci când promisiunile, oricum obţinute cu efort şi aşteptare, nu se ţin, şi când constaţi că eşti literalmente fraierit, altă soluţie nu mai există”, a declarat liderul sindicalist zălăuan.

Funcţionarii sunt revoltaţi în privinţa discrepanţelor salariale din administraţia locală, care sunt cu până la 70 la sută mai mici decât cele din administraţia centrală, deşi angajaţii fac acelaşi lucru, muncesc la fel de mult, uneori poate chiar mai mult şi consideră că amânările şi eşecul repetat al negocierilor, cauzat de lipsa de înţelegere a autorităţilor, reprezintă o bătaie de joc la adresa lor. Totodată, există discriminări privind acordarea normei de hrană şi a voucherelor de vacanţă. Aşadar, urmează o toamnă cu proteste extreme la nivel de municipiu, dar şi în cadrul altor administraţii locale sau instituţii afiliate din judeţ, lucru care va afecta bunul mers al activităţii, va însemna pierderi financiare, perturbări şi sistarea unor activităţi importante, dar şi un lucru ce va fi resimţit atât de funcţionarii implicaţi cât şi de cetăţeni.

