Autoritățile trag un semnal de alarmă! Un număr tot mai mare de sălăjeni sunt diagnosticați cu diabet

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului este marcată în fiecare an în 14 noiembrie, pentru a informa populaţia cu privire la importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos în prevenirea diabetului. Acţiuni prilejuite de această zi vor fi organizate şi la Zalău, de către specialiştii Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

Potrivit unui comunicat de presă al celei mai mari unităţi medicale din judeţ, o echipă a Centrului Judeţean de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din cadrul Spitalului, formată din medici specialişti şi asistenţi medicali, vor măsura gratuit glicemia şi vor oferi sfaturi nutriţionale şi consiliere medicală persoanelor cu risc de a dezvolta această afecţiune. Evenimentul va avea loc marţi, 14 noiembrie, între orele 15 şi 17, la intrarea din magazinul Kaufland. “Scopul evenimentului este conştientizarea populaţiei cu privire la însuşirea unui comportament alimentar sănătos în profilaxia şi controlul diabetului, precum şi să ofere o mai bună informare persoanelor care suferă de diabet, reprezentând, de asemenea, şi o manieră de implicare şi de informare a publicului”, susţine managerul SJU Zalău, dr. Liliana Neaga.

Aproape 400 milioane de bolnavi în întreaga lume

Conform datelor Federației Internaționale de Diabet, la nivel mondial, numărul persoanelor afectate de diabet se apropie de 400 de milioane, iar anual, în rândul acestora se înregistrează 5 milioane de decese. În cazurile de diabet de tip 2, se estimează că, printr-o alimentație corectă și exerciții fizice, poate fi împiedicată sau întârziată apariția diabetului până la 70% din cazuri, până la nivelul anului 2035, însemnând 150 de milioane de persoane.

Diabetul este o boală cronică care apare atunci când pancreasul nu produce suficientă insulină sau când organismul nu poate utiliza eficient insulina pe care o produce. Hiperglicemia sau nivelul ridicat de zahăr din sânge este un efect al diabetului zaharat necontrolat. De-a lungul timpului, diabetul poate afecta inima, vasele de sânge, ochii, rinichii și nervii.

Diabetul de tip 1 este o boală autoimună caracterizată de distrugerea celulelor pancreatice producătoare de insulină. Se mai numeşte diabet insulino-dependent. Producţia insuficientă de insulină, impune o administrare substitutiva zilnică. Diabetul de tip 1 este diagnosticat cel mai frecvent la copii sau la adultii tineri (diabet juvenil).

Diabetul de tip 2 este caracterizat prin rezistenţa la insulină. Pacienţii cu acest tip de diabet nu pot utiliza corespunzător insulina, care se secretă normal. Exerciţiile fizice şi dieta sunt de ajutor, totuşi în multe cazuri este nevoie de antidiabetice orale sau chiar insulină. Se mai numeşte diabet non-insulinodependent sau diabetul de maturitate. Este tipul de diabet întâlnit cu o frecvenţă de 90%, în lume există peste 300 milioane de persoane cu diabet de acest tip.

Ambele tipuri de diabet sunt afecţiuni grave.

Semne care ar trebui să ne trimită la medic

Diabetul gestaţional se caracterizează prin hiperglicemie apărută pentru prima dată în timpul sarcinii, la femei care nu au diagnostic de diabet. Afectează 4 % dintre femeile gravide. Simptomatologia este săraca şi în mod normal dispare după naştere. Totuşi femeile care au avut diabet gestational au un risc crescut de a dezvolta ulterior diabet de tip 2.

Semnele care ar trebui să ne trimită la medic sunt oboseala, apatia, apetitul crescut, scăderea în greutate, urinările frecvente, setea excesivă, tulburările de vedere, răni care nu se vindecă sau se vindecă foarte greu, apariţia de infecţii ale pielii, gingiilor şi mucoaselor, infecţii urinare care se vindecă greu, respiraţie cu miros de acetonă, senzaţie de mâncărime a pielii, pierderea sensibilităţii la nivelul membrelor.

Factori de risc în declanșarea diabetului de tip 2 sunt sedentarismul, supraponderalitatea şi obezitatea, istoricul familial de diabet sau diabet gestaţional, hipertensiunea arterială, dieta nesănătoasă, vârsta, rasa şi etnia – o rată crescută a diabetului a fost semnalată la populaţia din Asia, la hispanici, la populaţia indigenă din SUA, Canada, Australia şi la afro-americani.

Prevenţia în diabet

Până în prezent, diabetul de tip 1 nu poate fi prevenit. Factorii de mediu care declanşează procesul patologic ce duce la distrugerea celulelor pancreatice, sunt încă în studiu. Diabetul de tip 2 poate fi prevenit însă prin câteva schimbări în stilul de viaţă: adoptarea unei alimentații bazată pe consumul de cereale, fructe, legume și reducerea consumului alimentelor bogate în grăsimi și dulciuri; menținerea greutății corporale în limite normale; practicarea zilnică a exercițiilor fizice, inclusiv mersul pe jos; evitarea fumatului sau renunțarea la fumat; evitarea consumului de alcool; evitarea stresului; controlul periodic al stării de sănătate.

Bolnavii de diabet trebuie să își verifice periodic nivelul de glucoză din sânge, să respecte recomandările și tratamentul prescris de medicul specialist, să își monitorizeze tensiunea arterială și nivelul colesterolului în sânge și să își trateze aceste afecțiuni, să adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos, consultarea medicului pentru orice problemă de sănătate apărută

Potrivit DSP Sălaj, în anul 2016 la nivelul județului Sălaj s-au înregistrat un numar de 921 de cazuri de diabet, din care 93 insulino-dependent și 828 non insulino-dependent. La sfârșitul anului 2016 în evidențele instituției erau 13.580 de pacienți, din care 3.244 diabet insulino-dependent și 10.336 non insulino-dependent. Sursa citată mai arată că în primele nouă luni din 2017, au fost înregistrate 298 de cazuri noi, din care 79 insulino dependent și 219 non insulino-dependent.

“Aceste date statistice arată ca e nevoie de o informare susținută a populației pentru prevenirea îmbolnăvirilor, diagnosticarea precoce și tratamentul de specialitate adecvat pentru prevenirea complicațiilor în vederea asigurării unei vieți relativ normale și de lungă durată”, a precizat directorul DSP Sălaj, Ligia Marincaş.