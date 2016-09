Trădare în Consiliul Judeţean: Liberalii sălăjeni nu au respectat indicaţiile primite de la “împărăţie” Andreea Vilcovschi

Iniţiativa autorităţilor judeţene de a acorda sprijin financiar în valoare de o jumătate de milion de lei lăcaşurilor de cult a trezit nemulţumirea liberalilor, care au anunţat, încă de vineri, prin vocea preşedintelui Lucian Bode, că nu vor vota proiectele în cauză aflate pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Judeţean Sălaj.

Socoteala de acasă nu s-a potrivit, însă, cu cea din târg, pentru că cei şapte consilieri judeţeni penelişti prezenţi la şedinţa de luni, 19 septembrie, au votat care cum. Astfel, Paul Maghiu, Ioan Iepure şi Radu Nistorescu au votat împotriva proiectului ce aduce modificări Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult din Sălaj, Nicolae Ardelean s-a abţinut, în timp ce Radu Căpîlnaşiu, Ioan Sabo şi Florin Asztalos au votat pentru.

Împotriva celui de-al doilea proiect „cu cântec”, privind aprobarea programului amintit, s-au pronunţat doar trei penelişti (Maghiu, Iepure şi Nistorescu), ceilalţi patru (Ardelean, Căpîlnaşiu, Sabo şi Asztalos) preferând să se abţină.

Iepure: Finanţarea este inoportună

„Având în vedere că sprijinul financiar acordat cultelor religioase nimereşte chiar în timpul campaniei electorale, consider că acest ajutor ar putea crea suspiciuni în legătură cu implicarea unor biserici în lupta politică din campania electorală, lucru care nu ar face bine nici Consiliului Judeţean, nici cultelor, deoarece prin această finanţare inoportună s-ar ajunge la neîncrederea întregii comunităţi religioase în biserici şi, implicit, în autorităţile judeţene”, a precizat consilierul liberal Ioan Iepure, solicitând scoaterea celor două proiecte de pe ordinea de zi.

În replică, social-democratul Alin Demle le-a amintit peneliştilor că în campania pentru locale rereprezentanţii formaţiunii liberale „mergeau la parohii şi le ofereau ajutorul. Banii aceştia nu sunt pentru preoţi, ci pentru oamenii din respectivele comunităţi, pentru reparaţia bisericilor”.

În susţinerea celor două proiecte au sărit şi udemeriştii, vicepreşedintele CJ Sălaj, Szilagyi Robert menţionând că Programul de acordare a sprijinului financiar unităţilor de cult din judeţ a trecut prin verificările Curţii de Conturi, fără a fi identificate nereguli. În plus, a precizat Szilagyi, campania electorală începe în 11 noiembrie.

În discuţii s-a implicat şi preşedintele CJ Sălaj, Tiberiu Marc, care a oferit câteva date suplimentare pentru a sublinia oportunitatea unui astfel de demers. „Din solicitările făcute către CJ Sălaj, 22 la sută se referă la reparaţii acoperiş, şarpantă, învelitori, jgheaburi, 20 la sută sunt pentru instalaţii paratrăznet, drenaj ape pluviale, amenajări exterioare şi căi de acces, iar 25 la sută, pentru instalaţii electrice, de încălzire, înlocuiri de pardoseală. Mi se pare că un procent aproape de 70 la sută care priveşte lucrări ce se adresează lăcaşurilor de cult acum, în pragul iernii, fac ca acest proiect să fie oportun”.

Banii vor pregăti bisericile pentru iarnă

Oficialul a ţinut să sublinieze că accesul la program este egal pentru toate cultele şi unităţile de cult, fără a exista vreo discriminare. „Nu văd cine altcineva în afară de candidaţii la parlamentare ar putea face referire la acest proiect ca fiind unul electoral. Atâta vreme cât ei nu sunt consilieri judeţeni, cel puţin din câte ştiu eu, nu văd legătura”, a mai spus Marc, cu referire la declaraţiile făcute în acest sens de către deputatul Lucian Bode.

Potrivit şefului administraţiei judeţene, volumul solicitărilor este unul imens faţă de posibilităţile financiare ale bugetului. Ca dovadă, anul trecut CJ Sălaj a asigurat mai puţin de trei la sută din valoarea solicitată pentru reparaţii şi sub 9 la sută din suma cerută pentru reparaţii capitale. „Continuarea acestui proiect este motivată în principal de nevoia de a asigura, pentru perioada de iarnă, condiţii decente celor care încă se mai duc şi se roagă în unităţile de cult. Ar fi greşit să amânăm un asemenea proiect şi să creăm, prin asta, în unele locuri, imposibilitatea ca bisericile să funcţioneze. O biserică neîncălzită, una care are probleme la învelitori, care nu are bănci suficiente cred că este o instituţie de cult care suferă şi nu văd de ce ar trebui să politizăm un asemenea proiect”, a opiniat Tiberiu Marc.

Liberalii propun direcţionarea banilor către şcoli

În replică, liberalul Ioan Iepure a propus ca suma disponibilă să fie redirecţionată către sistemul de învăţământ: „Cât este de moral să acordăm sprijin financiar nerambursabil din fonduri publice pentru candelabre,aplice, prize, întrerupătoare ori becuri, când noi ştim foarte bine că avem şcoli fără apă curentă, săli de clasă nezugrăvite. Avem o generaţie tânără care vine din spate şi care are probleme mari de educaţie, avem atâtea şi atâtea priorităţi”.

În ciuda opoziţiei unora dintre liberali, cele două proiecte au trecut. Contactat, Lucian Bode a declarat că îşi va face public punctul de vedere în perioada ce urmează. Până la închiderea ediţiei, şeful liberalilor nu ne-a furnizat o opinie.

Cei 500.000 de lei puşi la bătaie sunt destinaţi pentru completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri insuficiente, dar şi pentru construirea şi executarea de reparaţii capitale la lăcaşurile de cult care aparţin cultelor religioase din României.

Sprijinul se acordă pe baza unei aplicaţii de finanţare depuse de către beneficiari. O biserică ori casă de rugăciune poate beneficia de finanţarea unui singur proiect pe anul 2016. Sumele acordate de la bugetul judeţului Sălaj, având caracter de cofinanţare, implică cu obligativitate, angajarea de către beneficiar a unei sume cel puţin egale cu minim 10 la sută din valoarea totală a finanţării. Aceasta poate fi în bani ori materiale sau muncă.

Comentarii

comments