PNL se opune finanțării bisericilor de la bugetul Consiliul Județean Olivian Vadan

Președintele PNL Sălaj, deputatul Lucian Bode, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă că aleșii liberali în Consiliul Județean nu vor vota, în ședința care va avea loc luni, două proiecte de hotărâri, unul dintre ele fiind cel al acordării sprijinului financiar unităților de cult din județ. “Înaintea conferinței de presă, am avut o întâlnire cu toți consilierii județeni ai PNL Sălaj. În cadrul acestei întâlniri, am analizat proiectele care vor fi supuse aprobării în viitoarea ședință de CJ. Împreună, am ajuns la concluzia că, în condițiile în care nu vor exista evoluții favorabile solicitărilor noastre, vom propune scoatere de pe ordinea de zi a ședinței a puntelor trei și patru, și anume proiectele de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii CJ 32 din 30 martie 2015 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult din județul Sălaj, respectiv privind programul de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din județ”, spune Lucian Bode. În opinia sa, nu este deloc potrivit ca, în plină campanie electorală, Consiliul Județean să deruleze un astfel de proiect, la fel cum a făcut și anul trecut când, când din bugetul Sălajului au fost alocați în acest scop 1 milion de lei (10 miliarde de lei vechi).

Despre programul de guvernare al PNL

Potrivit lui Lucian Bode, Programul de Guvernare al PNL este unul foarte bun, elaborat încă de anul trecut, orientat către dezvoltare economică, relansarea capitalului antreprenorial național, precum și către oamenii de afaceri români și agricultorii români. “În același timp, este un program european. Vă dezvăluim că PNL a identificat 10 domenii foarte importante, astfel că vă propune proiecte concrete: Sănătate – demararea proiectului Casa medicului, înființarea a opt spitale regionale, dublarea în patru ani a salariilor medicilor; Educație – este nevoie de reevaluarea cadrelor didactice, de dezbatere publică privind majorarea numărului de ore pe norma didactică, care este de 18 ore (cea mai mică din UE); Justiție – PNL își asumă să rezolve problema recuperării prejudiciilor ca urmare a furturilor din avutul public; fără pensii speciale – PNL lucrează la Noua Lege a pensiilor, care prevede ca toți cetățenii să fie tratați echitabil, iar toate pensiile speciale, pentru toate categoriile, să dispară, astfel că propunem ca pensia să se calculeze după criteriul contributivității; ajutoarele sociale – PSD folosește ajutoarele sociale pentru a ține persoane dependente de stat, iar PNL propune o altă abordare a temei ajutoarelor sociale și consideră că persoanele care merg la primărie cu Mercedes nu au de ce ce să încaseze ajutor social; reforma administrației – PNL vizează reformarea acestui sector, concomitent cu creșterea salariilor în administrație etc.”, a declarat deputatul, adăugând că programul de guvernare al PNL va trata cu maxima responsabilitate tot ceea ce tine de interesul național.

“Sondajul este fals!”

Un alt subiect abordat de Lucian Bode în conferința de presă a fost legat de recentul sondaj Avangarde, favorabil PSD, care ar estima faptul că social-democrații, împreună cu reprezentanții ALDE, ar putea obține o majoritate a mandatelor parlamentare. “Sondajul este fals! PNL a comandat cercetări sociologice serioase, realizate după alegerile locale, care arată faptul că între PNL și PSD este o distanță de circa 5-6 procente. PNL a comunicat public, asumat, datele sondajelor realizate, în vreme ce PSD folosește tertipuri de a intoxica opinia publică prin case de sondaje ”de casă” ale partidului. Sondajul PSD a manipulat, printr-un tertip deja consacrat, marja de eroare în favoarea PSD, ridicând scorul PSD în marja de eroare, și reducând scorul PNL în marja de eroare”, a opinat liderul PNL Sălaj.

Comentarii

comments