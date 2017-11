PNL Sălaj despre măsurile coaliției la guvernare: bugetele locale, angajații și viitorii pensionari – principalele victime ale măsurilor pregătite de guvernanți

Bugetele locale sunt tăiate de Guvern în medie cu 20 la sută

Lucian Bode a spus, în cadrul conferinței de presă a PNL desfășurată vineri la Zalău, faptul că impactul acestei măsuri la nivel național este de aproximativ două miliarde de euro, bani luați și prin care sunt sacrificate șansele de dezvoltare ale localităților.

“Sunt crunt lovite localitățile cu număr mare de angajați în mediul privat. Adică, fix acele localități în care cetățenii își fac un rost prin propria muncă. În acest mod ei contribuie la prosperitatea localităților lor, susținând proiectele locale prin impozitele pe venit pe care le plătesc. Banii luați acum de Guvern aparțin, de fapt, comunității locale, care în baza lor și-a planificat investiții pentru proiecte concrete, menite să crească calitatea vieții în acele localități.

Calea corectă era ajustarea cotei din impozitul pe venit care revine la nivel local, astfel încât fondurile să rămână, și în acest caz, la același nivel. În fapt, asta arată mentalitatea primitivă a guvernanților, care penalizează oamenii harnici, adică exact pe cei care muncesc zi de zi”, a spus Lucian Bode, președintele PNL Sălaj.

Mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat, “un artificiu fiscal ticălos”

În opinia liderului PNL Sălaj, această mutare va afecta negativ sectorul privat, cu scăderea certă a salariilor din anumite domenii de activitate (exemple: IT&C, cercetare/dezvoltare, persoanele cu dizabilități) și cu probabilitatea extrem de mare de a fi scăzute salariile în general. “Guvernul stabilește contribuțiile totale la 37,25 la sută. PSD a promis negru pe alb că acestea vor fi la 35 la sută (dovadă grafic PSD)scenariu care ar fi fost unul pozitiv cuplat cu reducerea la 10 la sută a impozitului.

PSD nu a vorbit în campanie de această măsură în programul << Îndrăznește să crezi >> validat în alegeri. Este în afara mandatului primit de la cetățeni. De altfel, acest lucru se vede clar și limpede și din proiecția privind salariul minim, care nu includea ideea de transfer de contribuții. Salariul minim pentru 2018 era prevăzut la 1510 lei, și nu la 1.900 lei.

Dacă PSD își respecta angajamentele, așa numita << taxă de solidaritate >> de 2,25 la sută trebuia inclusă în cei 35 la sută și nu adăugată peste acest nivel. Deci, cotele ar fi trebuit să fie: contribuții = 32,75 la sută + „taxă de solidaritate” = 2,25 la sută.

Subliniem faptul că numita „taxă de solidaritate” de 2,25 la sută nu este pe salariu, ci pe fondul de salarii, fapt care presupune un impact negativ mai mare. Fondul de salarii include prime/bonusuri/alte sporuri. Nu există nicio garanție, și nici nu poate fi impusă prin lege, că angajatorii vor transfera sută la sută banii cheltuiți acum cu salariile către angajat, majorând salariul brut astfel încât salariile nete (bani în mână) să rămână aceleași.

În 2018 majorările trebuiau să fie de 20 la sută, conform programului PSD din alegeri) și 25 la sută conform Legii salarizării aprobată. Astfel, creșterea reală va fi de circa 4 la sută.

Se bulversează grav întregul sector privat, care este pus în situația de a modifica peste noapte cel puțin 5 milioane de contracte de muncă.

E o modificare făcută în urgență, care generează haos, instabilitate fiscală, lipsă de predictibilitate. Liberalii spun că explicația PSD-ALDE pentru această măsură este falsă și ilogică, iar angajatorii rău-platnici nu vor fi obligați prin această măsură să se conformeze, întrucât efectul mutării contribuțiilor nu constrânge în niciun fel angajatorul. Mai simplu este ca Inspecția Muncii și alte instituții să-și îndeplinească rolul legal. Coaliția PSD-ALDE este total obtuză, toată lumea îi spune că greșește! Consiliul Fiscal a emis aviz negativ, Consiliul Economic și Social a emis aviz negativ, patronatele și sindicatele resping măsura, la rândul său președintele României, Klaus Iohannis, toți primarii la unison”, a subliniat Lucian Bode.

Impozitul obligatoriu de 1 la sută pe cifra de afaceri, rețetă pentru faliment

“Este o extindere a prevederii actuale de la companiile cu cifră de afaceri sub 500 mii de euro la cele până în 1 milion de euro! Este un artificiu legislativ de redefinire a microintreprinderilor. Este o penalitate, și nu o facilitate. PNL susține ca această măsură să fie una opțională, astfel încât companiile să poată alege între a plăti impozit pe profit la cota de 16 la sută, sau impozit pe cifra de afaceri la 1 la sută. PSD se va face vinovat de băgarea în faliment a companiilor care nu vor putea face față acestui impozit, precum și de lăsarea fără loc de muncă a unui număr considerabil de români. Este forma reșapată a impozitului pe cifra de afaceri anunțat în vara acestui an, despre care Mihai Tudose a spus că e o măsură trecută la capitolul discutate și uitate”.

Reducerea contribuțiilor la Pilonul 2 de pensii – furt de proprietate

Liderul PNL Sălaj a spus că reducerea cotei de contribuție la Pilonul 2 de pensii de la 5,1 la sută actual la 3,7 la sută după mutarea sarcinii de la angajator la angajat înseamnă în mod concret scăderea cu 10,8 la sută a sumelor nominale direcționate luna de fiecare angajat. “Măsura este un furt de proprietate din viitoarea pensie a celor care se află azi în câmpul muncii! Este un furt din munca a 7 milioane de români, care cotizează la Pilonul 2. Statul român s-a angajat să majoreze la 6 la sută contribuția la Pilonul 2, și nu să o scadă. Practic, PSD-ALDE fură din pensia copiilor (cei aflați în câmpul muncii) pentru a le da părinților (pensionarii de azi). “Este cea mai cinică și ticăloasă abordare a PSD pe care pensionarii de azi trebuie să o știe!” a conchis Lucian Bode în cadrul conferinței de presă de vineri.

Septimiu Țurcaș: “Șimleul va pierde peste 3 milioane de lei anual”

Primarul orașului Șimleu Silvaniei a vorbit în cadrul conferinței de presă despre pericolul măsurilor la care deputatul Lucian Bode a făcut referire în prezentarea sa. Edilul din Șimleu a spus că, în ciuda consecințelor pe care măsurile luate de Guvern le vor aduce odată cu ele, în Șimleu Silvaniei cetățenii nu vor avea de suferit pe partea de impozite și taxe, în sensul în care acestea nu vor fi mărite. Septimiu Țurcaș a spus însă că pe partea de dezvoltare orașul va pierde peste 3.300.000 de lei prin cei 20 la sută ce vor fi tăiați de la bugetele locale.

Este o sumă uriașă pe care Șimleul o va pierde iar prin aceasta, șansa dezvoltării orașului nostru pierde în mod implicit și ea, teren. Pentru noi aceasta este o sumă foarte mare, sunt bani care au intrat deja în calculul extinderii rețelelor de apă și canalizare, asfaltări, modernizări de spații verzi și multe alte investiții care, în acest fel, vor fi pur și simplu imposibil de făcut. Modul prin care Guvernul Tudose încearcă să spună că aceste măsuri << vor fi compensate >> sunt vorbe în vânt atâta vreme cât nu se explică modalitatea în care această presupusă compensare va avea loc. Oamenii ne vor reproșa nouă faptul că ceea ce am promis, având ca bază fondurile și legislația la momentul la care am pornit la drum cu aceste planuri, nu am realizat”.

Edilul din Șimleu a subliniat la rândul său consecințele nefaste asupra mutării contribuțiilor de la angajator la angajat. Eu am discutat cu marii angajatori din oraș și aceștia m-au asigurat că vor mări salariile brute astfel încât angajații să nu piardă niciu leu prin această măsură. Însă, firește, nu putem vorbi de o certitudine în cazul tuturor angajatorilor din județ și în mod categoric, pierderi vor fi”, a spus Septimiu Țurcaș.