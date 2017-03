PNL Sălaj acuză: “Sălajul are în acest an un buget al subdezvoltării” Andreea Vilcovschi

Consecvenți cu programul Partidului Național Liberal pentru dezvoltarea județului Sălaj prezentat în campaniile electorale din anul 2016, consilierii PNL din cadrul Consiliului Județean (CJ) au propus în ședința de aprobare a bugetului pentru anul în curs, un amendament la proiectul de buget prin care administrația județeană să își asume dezvoltarea unui parc industrial.

“Deși majoritatea partidelor politice au inclus în lista lor de priorități crearea unui parc industrial, reprezentanții celorlalte formațiuni par să fi uitat de promisiunile de campanie. Mai mult, consilierii PSD și UDMR s-au străduit, atât în ședința de comisii, cât și în cea de plen, să contracareze argumentele PNL”, au transmis liberalii sălăjeni prin intermediul unui comunicat de presă al Biroului de Relaţii cu Presa. În susţinerea iniţiativei lor, peneliştii au pus la dispoziţia colegilor din CJ Sălaj o documentație serioasă, folosită de omologii din Cluj pentru înființarea parcurilor industriale, fiind știut impactul pozitiv pe care l-au adus parcurile industriale în economia județului vecin.

În cele din urmă, majoritatea PSD-UDMR a fost de acord să includă în bugetul pe acest an o poziție distinctă pentru contractarea unui studiu de oportunitate în vederea înființării unui parc industrial pe raza județului Sălaj. “Vorbim de un prim pas în acest sens și suntem convinși că, în ciuda reticenței arătate de majoritatea din CJ, dezvoltarea unui parc industrial ar reprezenta o șansă pentru județul nostru, un argument în plus ca investitorii să fie atrași pentru afaceri în zonă, iar tinerii sălăjeni să rămână și să muncească la ei în județ, fără a fi nevoiți să plece în străinătate sau în alte județe”, susţin reprezentanţii PNL Sălaj.

În aceste condiţii, consilierii județeni ai PNL s-au abținut de la votarea bugetului pentru acest an – “un buget al subdezvoltării” în care, din totalul de aproximativ 175 de milioane mai puțin de un sfert sunt dedicați dezvoltării, “în comparație cu alte județe unde accentul este pus pe dezvoltare și nu doar pe funcționarea chinuită a instituțiilor din subordine”.

“La articolul 91 din Legea 215/2001, cea mai importantă atribuție a CJ Sălaj este aceea de a asigura dezvoltarea economico-socială a județului. Pe acest plan nu s-a întâmplat nimic semnificativ. Și, totuși, ne costă (pe cetățenii acestui județ) 135 de milioane lei numai funcționarea Consiliului Județean. De altfel, incapacitatea conducerii CJ Sălaj de a administra corect banii sălăjenilor rezidă și din suma imensă care rămâne, de la un an la altul, în ca excedent bugetar (în acest an suma este de aproape 44 de milioane de lei). Practic, conducătorii administrației județene se dovedesc incapabili de a cheltui pentru dezvoltarea Sălajului chiar și banii pe care îi au la dispoziție. Iar asta în condițiile în care Sălajul, după aproape 13 ani de adminsitrație PSD, se află pe ultimele locuri în țară și în regiune ca dezvoltare economică”, se mai arată în comunicatul amintit.

