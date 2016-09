Noi organizații ALDE în localitățile județului Sălaj Magazin Salajean

În pregătirea alegerilor parlamentare, ALDE Sălaj își extinde rețeaua de organizații politice locale. Conform deputatului Mirel Talos, președintele ALDE Sălaj, faptul că filiala a avut la alegerile locale candidați doar în 37 din cele 61 de localități ale județului este principalul motiv care a dus la un rezultat nesatisfăcător în alegeri. Săptămâna care a trecut ALDE a constituit organizații locale în Năpradea, Bălan, Hida, Zimbor, Fildu, Maieriște și Cuzăplac urmând ca în această săptămână să deschidă organizații în Chiejd, Plopiș, Sărmășag, Sălățig și Gîrbou. Mirel Taloș ne-a declarat că “tot mai mulți din vechii PNL-iști se alătura ALDE, atât în orașele județului, cât și în comune. ALDE și-a propus la nivel național obiectivul de zece la sută și formarea unei majorități care să formeze un guvern politic puternic care să pună capăt unui an de amatorism cu un guvern antinațional, tutelat de Junker de la Bruxelles via Klaus Johannis la București, un guvern care s-a dovedit contratehnocrat și catastrofal. Ajunge să spunem că banii fermierilor români au fost relocați de la Comisia Europeană către refugiații din Germania și am spus totul despre actuala conducere a României”.

