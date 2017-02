“Marțea neagră” – ziua în care Guvernul ne-a aruncat cu 27 de ani în trecut Olivian Vadan

În ciuda protestelor masive din ultimele săptămâni, liderii PSD au adoptat marți aseara, pe ascuns, Ordonanţa care scapă de dosare penale sute de politicieni care au furat bani publici. Prejudiciile totale numai în dosarele de abuz în serviciu, infracţiune dezincriminată parţial de Guvern, depăşesc un miliard de euro în ultimii doi ani. Deşi au adoptat Ordonanţa la ceas de seară, contând pe „somnul“ românilor, mii de oameni au luat cu asalt azi-noapte pieţele centrale majoritatea oraşelor țării. Nu și la Zalău, din păcate. Însă aceasta este o altă poveste…

OV

Guvernul a adoptat, marți, în jurul orei 22, prin Ordonanţă de Urgenţă, modificarea codurilor penale şi a trimis Parla­men­tului proiectul de lege privind graţierea. Cea mai controversată măsură, cea privind abuzul în serviciu, infracţiune de care sunt acuzaţi sute de politicieni şi şefi din administraţia centrală şi locală, a rămas aproape neschimbată. Potrivit OUG, incriminarea penală a abuzului în serviciu se va face doar pentru prejudicii mai mari de 200.000 de lei, dar va fi eliminată condiţia punerii în mişcare la plângerea prealabilă. Pentru prejudiciile sub această sumă se vor întreprinde doar demersuri administrative. „Nu este sancţionat penal. Ce este sub 200.000 de lei nu se mai sancţionează penal, se recuperează prejudiciul. Considerăm că este un cuantum rezonabil“, a apreciat Iordache. Întrebat care sunt oamenii politici care vor beneficia de aceste modificări, Iordache a răspuns: „OUG şi pro­iectele de lege nu s-au făcut pentru oameni politici sau pentru persoane“. Întrebat dacă şeful său de partid, Liviu Dragnea, va beneficia de această ordonanţă, Iordache, vizibil nervos, a refuzat să răspundă. Ordonanţa nu se afla pe ordinea de zi a Guvernului. De precizat că OUG menţine şi termenul de 6 luni de zile până la care pot fi făcute denunţuri privind săvârşirea unor infracţiuni. Acest lucru va face practic imposibilă ancheta unor fapte de corupţie comise în urmă cu peste şase luni. Reamintim că o singură zi dacă stă în vigoare, ordonanţa privind dezincriminarea abuzului în serviciu scapă de tot sau parţial nume mari anchetate de procurori precum: Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Alina Bica, Nicuşor Constantinescu, Radu Mazăre, Aristotel Căncescu, Paul al României, Marian Vanghelie, Ioana Băsescu, Gheorghe Nichita, Dan Şova, Elena Udrea sau Sorin Oprescu. DNA a anunţat ieri că adoptarea ordonanţelor va salva 1.171 de persoane acuzate de abuz în serviciu, prejudiciul calculat în aceste dosare fiind de peste un miliard de euro.

Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea codurilor penale și trimiterea către Parla­men­tul a proiectul de lege privind graţierea a generat reacții politice și la nivelul județului nostru, declarații pe care vi le oferim în integralitate mai jos.

Președintele PNL Sălaj, deputatul Lucian Bode: “Modul mișelesc în care a acționat coaliția de guvernare asupra acestor acte ce jignesc profund întreaga populație şi statul de drept este unul inadmisibil. Tot acest demers nu reprezintă decât o decizie impusă guvernului-marionetă Grindeanu, cu ajutorul unei persoane care nu are minime cunoștințe ale limbii române, ca să nu mai vorbim de cele juridice, cel supranumit de ieri Ministrul „Altă întrebare”, demers care nu are nici o legătura cu programul de guvernare cu care PSD i-a păcălit pe români în 11 Decembrie 2016.

După acest moment ne este foarte clar că PSD și Dragnea au avut în permanență intenția utilizării acestor ordonanțe de urgență ca mijloc de atingere a scopurilor în primul rând personale, iar mai apoi politice. Cu toate acestea, cred că PSD și Dragnea subestimează capacitatea de reacție a străzii. Ce am văzut în ultimele zile în România, mă face sa cred că țara noastră poate sa renască prin acest spirit civic extraordinar!

Personal, sunt dispus să întreprind orice acțiune politică, care sa poată bloca într-un fel sau altul acest demers josnic și hoțesc al PSD și care să fie spre binele întregii societăți civile”.

Vicepreședintele PSD Sălaj, deputatul Iuliu Nosa: “Nu am reușit să citesc în întregime Ordonanța, însă am convingereacă ea nu face altceva decât să aducă îmbunătățiri Codului Penal, lucru anunțat încă din legislatura trecută.”

Președintele UDMR Sălaj, deputatul Seres Denes: “În principiu, tema corecțiilor abordate de Ordonanță a reprezentat o necesitate. Modalitatea, însă, prin care s-au adus aceste corecții lasă de dorit. Ele ar fi trebuit să treacă prin Parlament, prin inițiative legislative, și nu prin Ordonanță de Urgență.”

Prim-vicepreședintele PMP Sălaj, senatorul Vasile Lungu: “Am aflat cu stupoare că, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 1,20, a fost publicată, în Monitorul Oficial, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Grindeanu privind modificarea Codului Penal și a Codului de Procedură de Penală. Aceste acte normative nu au fost pe ordinea suplimentară a guvernului anunțată pentru ziua de marți. Potrivit textului ordonanţei, o parte a efectelor au intrat deja în vigoare, iar unele prevederi se vor aplica peste 10 zile. Modificările au fost făcute printr-o ordonanță, deși guvernul este susținut de o largă majoritate PSD-ALDE în Parlament, iar aceste modificări puteau fi făcute printr-o lege dezbătută în mod public și votată de parlamentari. Doar pentru grațierea unor pedepse s-a ales varianta unui proiect de lege.

Miercuri dimineața mă voi alătura demersurilor prin care parlamentarii opoziției vor cere Avocatului Poporului să conteste ordonanța la Curtea Constituțională a României și demersurilor prin care vom cere președintelui Consiliul Superior al Magistraturii, care a avizat negativ proiectele, să ceară CCR să constate un conflict juridic de natură constituțională.”

Comentarii

comments