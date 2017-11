Marș anti-Guvern în Zalău: liderii PNL Sălaj au citit textul moțiunii de cenzură în fața celor 300 de participanți

Un marș anti-Guvern al susținătorilor și simpatizanților Partidului Național Liberal a avut loc astăzi, la ora 18, în centrul municipiului Zalău. Aproximativ 300 de zălăuani au fost prezenți pe platoul de marmură din centrul municipiului, acolo unde liderii PNL Sălaj au citit textul integral al moțiunii de cenzură ce a fost depusă vineri, în Parlament.

PNL şi USR au depus așadar, la sfârșitul săptămânii tecute, în Parlament, moţiunea de cenzură anunţată de liberali cu titlul “PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”, Textul integral al moțiunii a fost citit de reprezentanții PNL Sălaj luni, pe Platoul de marmură din centrul municipiului. În textul moțiunii se arată:

<< „Îndrăzniți să credeți" că în mai puțin de un an, guvernarea PSD-ALDE a aruncat la coșul de gunoi promisiunile făcute în campanie și, odată cu ele, speranțele românilor într-un trai mai bun. „Îndrăzniți să credeți" că au mințit cu nerușinare când au promis majorarea salariilor pentru angajații din sectorul public. Au promis creșteri de salarii de 25 la sută, care se dovedesc praf în ochi. La începutul anului viitor, veți vedea că salariile au crescut doar pe hârtie și veți constata că Dragnea și ai lui și-au bătut joc de noi. „Îndrăzniți să credeți" că domnii Dragnea și Tudose, în programul prezentat alegătorilor au promis reducerea contribuțiilor sociale la 35 la sută iar veniturile sub 2.000 lei trebuiau scutite de impozit, dar acum s-au făcut că au uitat. „Îndrăzniți să credeți", că Dragnea și Tudose nu au spus nimic, dar absolut nimic în campania electorală despre mutarea contribuțiilor sau de furtul din pensiile private ale tinerilor, prin reducerea contribuțiilor de la Pilonul 2. „Îndrăzniți să credeți" că PSD și Dragnea au promis o creștere a nivelului de trai însă, în realitate, prețurile au explodat și puterea de cumpărare a românilor a scăzut în plină creștere economică. Inflația a crescut de 13 ori față de începutul anului (de la 0,2 la sută la 2,6 la sută). „Îndrăzniți să credeți" că prețurile la carburanți au crescut cu 12 la sută numai din august până în noiembrie. Electricitatea s-a scumpit cu 7 la sută în octombrie față de septembrie, și cu 12 la sută față de decembrie anul trecut. Și prețul la gaze urmează să crească cu 6 la sută. Practic, toate alimentele s-au scumpit în ultimele 11 luni de zile, în timp ce ei ne spun că avem producții record în agricultură. „Îndrăzniți să credeți" că Leul a luat-o la vale și a atins minime istorice și cursul de schimb a depășit 4,64 Lei/Euro. Mai mult, dobânzile au crescut și indicele ROBOR este la un nivel mai mult decât dublu față de începutul anului. „Îndrăzniți să credeți" că datoria României s-a majorat până în prezent cu aproape 7 miliarde de lei. Nu vrem să ne imaginăm unde o să ne ducă cu împrumuturile până la finalul anului însă realizați că aceste împrumuturi vor fi plătite din buzunarele noastre ale tuturor românilor care muncesc cinstit și plătesc taxe la bugetul statului?! „Îndrăzniți să credeți" că oricâte scamatorii ar încerca, de fapt tot ce vor e să pună Justiția sub control lor politic pentru a-l scăpa pe Dragnea de dosarele lui penale.„Îndrăzniți să credeți" că sistemul medical și de sănătate este în metastază iar cinismul pe care îl arată părinților care și-au pierdut copiii în criza vaccinurilor este înfiorător pentru că nu au luat nicio măsură să oprească epidemia de rujeolă. De aceea, vă îndemnăm să cereți parlamentarilor din județul vostru să oprească distrugerea economiei și a statului democratic. Să voteze pentru susținerea moțiunii de cenzură depusă de Partidul Național Liberal împotriva guvernului PSDragnea care în campanie a fost mumă și la guvernare este ciumă! >>