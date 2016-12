Lucian Bode: „Sălăjenii îi vor trimite pe trompetişti şi pe cei din spatele siglei PSD în lada de gunoi a politicii sălăjene” Florin Negoiţă

Ultima conferinţă de presă a Partidului Naţional Liberal Sălaj, dinaintea alegerilor parlamentare, i-a avut ca protagonişti pe Lucian Bode, preşedinte PNL Sălaj şi Otto Haller, ambii candidaţi pe listele Camerei Deputaţilor, şi pe avocatul Bogdan Ilea, candidatul PNL Sălaj pentru Senat.

Lucian Bode a ţinut să le mulţumească sălăjenilor şi celor care încheie, vineri, o campanie electorală deloc uşoară. În cadrul conferinţei de presă, Lucian Bode a declarat: “Suntem la finalul unei campanii electorale interesante, din punctul nostru de vedere. O campanie în care ne-am întâlnit cu mii de sălăjeni, pe stradă , în curţile lor, în casele lor, la locul de munca, in piete.

O campanie în care am înmânat zeci de mii de materiale de promovare electorală (ziare, flaiere, brosuri, calendare). O campanie în care militanţii nostri au promovat candidatii PNL Sălaj, profesionişti integri, programul politic al PNL -Reclădirea Naţională şi pe Dacian Cioloş, un prim-ministru onest, educat şi integru. O campanie în care am onorat toate invitaţiile în dezbateri adresate de instituţii media sălăjene şi nu numai, o campanie fără mizerii, minciună şi atacuri la persoană, din partea noastră. Pentru toată aceasta campanie, in calitatea mea de presedinte al Organizatiei PNL Salaj si de candidat pentru Camera Deputatilor, eu le multumesc, în primul rând sălăjenilor cu care ne–am întâlnit în cele 28 de zile de campanie, militanţilor nostri care ne-au sustinut in aceasta campanie (alesi locali, membri şi simpatizanţi PNL, şi nu în ultimul rând celor nouă colegi candidaţi care mi–au fost în permanenţă alături”, a spus Lucian Bode.

Acesta a făcut o analiză dură a atitudinii pe care contracandidatul principal a avut-o, în opinia sa, faţă de PNL pe parcursul campaniei: “Nu pot sa nu remarc atitudinea PSD Sălaj şi a celor două trompete ale lor ( urmaşii lui Vlad Ţepeş şi aşa-zis << adevăraţi liberali >> ). PSD Sălaj nu a avut curajul în această campanie, să-şi prezinte candidaţii pe afişele electorale, alegând să se ascundă de sălăjeni în spatele siglei de partid, în vreme ce <<trompetiştii>> au avut un singur obiectiv: să injure, să jignească, sa arunce cu minciuni ordinare la adresa PNL şi a candidaţilor noştri. Am convingerea, că pe 11 decembrie, sălăjenii îi vor trimite la pachet şi pe trompetişti şi pe cei din spatele siglei PSD, acolo unde le este locul mincinosilor – la lada de gunoi a politicii sălăjene”, a spus Lucian Bode.

Mesaj PNL către tineri: “PSD se teme de votul vostru!”

Lucian Bode s-a adresat şi tinerilor sălăjeni. “Ştiu că sunt dezamăgiţi de noi, actuala clasă politică. Știu că sunt foarte supărați pe noi și că răbdarea lor a ajuns la limită. Şi pe bună dreptate. Acum doi ani, în 2014, tinerii au votat plini de speranță și au reușit să oprească „dezastrul Ponta” pentru România. Performanța este unică, iar pentru asta eu le mulțumesc. Totuși, să știți că nu putem da înapoi timpul, dar putem schimba timpurile actuale. Istoricul trist pe care PSD îl are la guvernare arată că oamenii fac diferenţa. Un sălăjean de-al nostru, un prim-ministru ca Dacian Cioloş poate să imprime foarte multă seriozitate în guvernarea viitoare. Pe 11 decembrie vom alege între trecut și viitor. Între Dragnea și Dacian Cioloș. Atunci când nu mai exista speranță, noi, sălăjenii, ne-am trezit!

Alături de voi, cei care credeți în valorile liberale, noi am reușit. Votul dumneavoastră din 2014 ne obligă să ducem la capăt această schimbare. România are nevoie de voi pentru un parlament cu politicieni curați și competenți. De aceea PSD-ului îi este frică de votul dumneavoastră.”, a conchis Lucian Bode. Otto Haller şi Bogdan Ilea au vorbit şi despre campania electorală a PNL, întâlnirile cu oamenii, mai ales cele din mediul rural şi şi-au exprimat speranţa că oamenii vor ieşi în număr mare duminică, la vot. Reprezentanţii PNL au criticat şi atitudinea unor reprezentanţi ai bisericii care, la slujbele de duminică, i-au îndemnat făţiş pe oameni să nu voteze cu PNL, dând şi un exemplu – preotul din Surduc- care le-a spus enoriaşilor la ultima slujbă “să nu voteze pentru Dacian Cioloş”.

„Dacă vreți să nu mergem înapoi, va trebui să mergeți la vot și să ducem Sălajul şi România înainte”, i-au îndemnat pe sălăjeni, în ultima conferinţă de presă dinaintea alegerilor parlamentare, preşedintele şi candidaţii PNL Sălaj.

