Interviu cu fostul senator şi preşedinte al PNL Sălaj, Corin Penciuc: "Ştafeta liberalismului a fost preluată pe scena politică de ALDE"

Rep.: Domnule Penciuc, aţi fost unul din membrii fondatori ai filialei PNL Sălaj, aţi condus această filiala opt ani de zile, aţi fost senator al acestui partid şi recent opinia publică din judeţul nostrum a aflat că v-aţi înscris în partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu. De ce aţi făcut acest pas?

C.P.: Nu mă mai regăsesc în PNL, din mai multe motive. Fuziunea care s-a făcut în 2014 între PNL şi PDL, am înţeles atunci, trebuia făcută în sensul în care elementul ideologic liberal trebuia să predomine şi din punct de vedere al resurselor umane partidul trebuia să fie cel puţin la paritate cu fostul PDL. Din păcate lucrurile au luat-o într-o direcţie complet nefavorabilă vechilor şi aş spune adevăraţilor liberali. Liberalismul în PNL este inexistent, partidul nici nu mai vorbeşte despre liberalism, despre proiecte sau politici liberale. Partidul a devenit, ideologic, un grup diluat lipsit de orice identitate politică. Pe de altă parte constat că în ceea ce priveşte reusursele umane, atât la nivel central cât şi la nivel judeţean, predomină vechiul PDL. Candidaţii la alegerile locale în Sălaj au fost, după aprecierea mea, cam optzeci la sută foşti pedelişti. Vechii liberali au devenit stingheri în propriul lor partid.

Rep.: De ce aţi ales să va alăturaţi ALDE?

C.P.: ALDE este un proiect politic liberal. Am citit cu atenţie documentele interne ale ALDE şi acest lucru reiese foarte limpede. În plus, ştim că ALDE este afiliat Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, partidul liberal din Parlamentul European. În acelaşi timp, cine poate nega faptul că Călin Popescu-Tăriceanu este o persoană publică cu profil liberal şi consecvent în ideile sale politice. Îl cunosc pe Călin Popescu-Tăriceanu încă de când s-a înfiinţat partidul, am fost colegi de parlament în perioada în care am fost senator şi cred că este cea mai apreciată persoană publică din România în acest moment.

Rep.: Cum colaboraţi cu deputatul Mirel Taloş şi cum aţi găsit filiala în momentul înscrierii dumneavoastră în ALDE?

C.P.: Întotdeauna am colaborat foarte bine cu Mirel Taloş. Dealtfel, primul lui carnet de membru PNL, din 1998, l-am semnat chiar eu în calitate de preşedinte PNL Sălaj. L-am sprijinit intotdeaun în carieră să politică şi în alegeri pentru că am crezut în calităţile lui.Am candidat împreună în 2008, el la Camera Deputaţilor şi eu la Senat. Cred însă că la alegerile locale a greşit candidând la primăria Zalăului pentru simplul fapt că profilul sau nu este unul de administraţie, ci unul politic. El s-a afirmat că şi consilier politic al primului-ministru Tăriceanu şi apoi că deputat, are un discurs politic şi probabil că a greşit candidând pentru o funcţie administrativă pentru care nu are experienţă. Cred că mesajul Zalăului pentru Mirel Taloş a fost să rămână la activitatea parlamentară. Altfel, organizaţia ALDE este încă una în construcţie, că a unui partid vechi de doar un an. Ştiu foarte bine cum este să construieşti un partid, noi cu vechiul PNL aveam circa şase la sută în 2000, după zece ani de politică. ALDE Sălaj trebuie să-şi completeze urgent acoperirea cu organizaţii politice în judeţ, ca prioritate absolută.

Rep.: Cum vedeţi evoluând PNL Sălaj?

C.P.: Din păcate cred că, în continuare, vechii liberali se vor simţi tot mai îndepărtaţi. Mulţi din ei se vor retrage probabil. Vechii liberali şi vechii pedelişti sunt două tipologii umane diferite. Cred că într-un număr de ani filiala Sălaj a PNL va fi condusă exclusive de pedelişti. În multe din judeţele din jur acest lucru s-a produs deja. Cred că şi PNL la nivel central va ajunge în totalitate sub comandă vechilor pedelişti. De asemenea, mi se pare foarte previzibilă o apropere a lui Băsescu de PNL şi o intrare a acestuia cu partidul sau în PNL.

Rep.: Cum vedeţi rezultatul alegerilor parlamentare?

C.P.: Guvernarea nu poate ajunge la PNL pentru simplil motiv că acest partid nu este pregătit pentru un asemenea rol. Nu are program, nu are propunere de prim-ministru, nu are echipa guvernamentală, nu are credibilitate. Patronajul lui Klaus Johannis este păgubos pentru PNL. Cred că ALDE va obţine 8-10 la sută şi va putea formă un govern politic normal cu alte forţe parlamentare care să readucă România în zona normală de gestionare publică.

