Florin Florian, în fruntea listei PSD Sălaj pentru fotoliul de prefect Olivian Vadan

Guvernul PSD-ALDE a început să schimbe prefecții în județe. Astfel că prefecții “tehnocrați” – numiți de Guvernul Cioloș – așteaptă să predea ștafeta dintr-un moment în altul. În Sălaj, susțin surse din cadrul PSD, schimbarea prefectului Marin Nițu va avea loc în această primăvară, evident cu un reprezentant loial coaliției de guvernare.

Glumă proastă

Aceleași surse ne dezvăluie că o variantă de numire a prefecților la nivel național ar fi ca fotoliile respective să fie distribuite în funcție de majoritățile politice care s-au constituit în consiliile județene. În majoritatea județelor, PSD și ALDE asigură împreună conducerile județene și tocmai de aceea cele două partide ar fi au apelat la acest criteriu. Astfel că, păstrând proporțiile, ar fi vorba de numiri “încrucișate”. Și anume, în județul în care PSD are președintele de consiliu județean, ALDE va avea prefectul, iar în județele în care ALDE are președintele de consiliu județean, cei de la PSD vor avea prefectul. Însă, este aproape evident că algoritmul acesta nu este altceva decât este o glumă proastă. De ce? Simplu. Dacă el s-ar aplica, ar însemna ca ALDE să primească la nivel național nesperat de multe funcții de prefect. Or, potrivit președintelui ALDE Sălaj, Mirel Taloș, negocierile purtate deja între liderii celor două partide ar fi dus la un algoritm de unu la șapte. Cu alte cuvine, din totalul fotoliilor de prefect, oamenii lui Tăriceanu ar urma să asigure conducerea la cel mult șapte prefecturi.

Printre certitudini…

La nivelul județului Sălaj, principalul nume aflat pe buzele celor de la PSD, atunci când vine vorba despre propunerea social-democraților pentru fotoliul de prefect, este Florin Florian – inspectorul șef al Inspectoratului Județean în Construcții Sălaj.

Și președintele PSD Sălaj, Tiberiu Marc, confirmă probabilitatea ca Florin Florian să fie propus pentru funcția de prefect, însă liderul social-democrat a ținut să precizeze că “nu este singura obțiune”. Potrivit actualei legislații, funcția de prefect poate fi ocupată doar de o persoană ce face parte din categoria înalt funcționarilor publici. Cum, la nivelul PSD Sălaj, Florin Florian este unul dintre cei puțini care dețin o asemenea calitate, dar și raportându-ne la intenția (subredă, ce-i drept) de schimbare a generațiilor din cadrul partidului, este foarte probabil ca acesta să ocupe în viitorul apropiat fotoliul deținut la această oră de Marin Nițu. Însă, din câte se știe, se lucrează deja la schimbarea legislației în vigoare, astfel încât este posibil să se revină la numirea prefecților pe criterii politice. Ceea ce ar elimina obligativitatea ca reprezentantul Guvernului în teritoriu să facă parte din corpul înalt funcționarilor publici, situație care limpezi apele întrucâtva. “Confirm faptul că Florin Florian se află, la această oră, printre cei care ar putea ocupa funcția de prefect. Avem și alți colegi care fac parte din categoria înalt funcționarilor publici, însă ei ori nu vor să renunțe la funcțiile pe care le dețin acum, ori pur și simplu nu își doresc funcția. Ce pot să vă asigur este că, dacă se revine la numirea prefecților pe criterii politice, actuala situație se va schimba total”, a mai spus Tiberiu Marc.

Contactat, Florin Florian nu a vrut să comenteze pe marginea informațiilor de mai sus, spunându-ne doar că “viitorul va confirma sau nu aceste lucruri”.

