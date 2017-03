Euroalesul Daniel Buda te ajută să afli cum poţi accesa fonduri europene direct de la Bruxelles Magazin Salajean

Eurodeputatul Daniel Buda încearcă să maximizeze accesul românilor la informaţii legate de oportunităţile de atragere de fonduri europene în exerciţiul financiar 2014-2020. Astfel, parlamentarul european a pus la dispoziţia celor interesaţi să-şi dezvolte proiectele cu ajutorul banilor europeni un ghid pentru accesarea fondurilor europene direct la Bruxelles în domenii precum proiectele de mediu, educaţie, sănătate, protecţia consumatorului, IMM, universităţi şi institute de cercetare. ”Am pregătit un material informativ în care se regăsesc expuse pe larg mecanisme şi proceduri iniţiate de Comisia Europeană pentru absorbţia de fonduri direct de la UE pentru organismele publice, pentru fermieri, pentru IMM-uri, ONG-uri şi alţi beneficiari, precum şi sumele defalcate pe fiecare axă. Broşura cuprinde o serie de informaţii care sunt convins că pot răspunde nevoilor de finanţare a unor proiecte din comunităţile locale din România”, susţine Daniel Buda . Ghidul are 47 de pagini şi este grupat în mai multe capitole, cu accent pe finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii, a fermierilor, tinerilor şi cercetătorilor. Documentul prezintă informaţii despre cum se depune cererea, măsurile care asigură transparenţa şi controlul asupra modului în care sunt distribuite fondurile şi cheltuite fondurile UE, domeniile pentru care se acordă finanţare şi sumele disponibile. Potrivit europarlamentarului, broşura a fost tipărit în câteva mii de exemplare şi a fost trimisă primăriilor, organizaţiilor non-guvernamentale relevante şi universităţilor, iar varianta electronică a fost publicată pe site-ul personal http://www.danielbuda.ro.

În prezent, Uniunea Europeană gestionează direct aproximativ 24% din fondurile europene, ceea ce reprezintă 35 de miliarde de euro anual, sumele fiind distribuite sub formă de granturi şi contracte europene. Aceste fonduri sunt distribuite pe bază de competiţie europeană între aplicanţi din toate statele membre pe baza calităţii proiectelor primite.

Clujeanul Daniel Buda a ajuns în Parlamentul European în 2014 pe listele PDL şi este membru în Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în Comisia pentru Dezvoltare Regională şi în Comisia Juridică. În cei aproape trei ani de activitate în forul legislativ eruopean, Daniel Buda a acţionat pentru îmbunătăţirea traiului de zi cu zi al cetăţeanului european în general şi al cetăţeanului român în special.

Astfel. din 2014 şi până acum a reuşit să adreseze Comisiei Europene nu mai puţin de 479 de întrebări parlamentare care privesc efectele secetei asupra agriculturii, cuantumul scăzut al subvenţiilor pentru fermieri, lipsa sistemelor de irigaţii, scăderea producţiei de grâu, impactul embargoului impus de Federaţia Rusă, rolul formelor asociative pentru fermieri, impactul catastrofelor naturale, munca în sectorul agricol, riscurile pentru sănătate ale consumului de uleiuri vegetale şi efectele bolii limbii albastre. Totodată, europarlamentarul a avut 691 de luări de cuvânt în plen pe teme privind democraţai şi justiţia din Românai, aderarea României la Spaţiul Schengen, negocierile privind Parteneriatul pentru Comerţ şi Investiţii UE-SUA şi cu privire la absorbţia fondurilor europene.

Liberalul mai are 12 propuneri de rezoluţie şi este raportor alternativ din partea popularilor europeni în patru proiecte de rapoarte. Unul dintre aceste rapoarte priveşte instituirea unei proceduri europene de somaţie de plată. Totodată, Buda a avut mai multe campanii publice importante. Una dintre acestea a fost campania ‘’Asociază-te. Doar aşa vei deveni mai puternic’’. Prin această campanie europarlamentarul român a dorit să încurajeze fermierii români să se asocieze pentru a atrage mai multe fonduri europene. O altă campanie importantă a s-a intitulat ‘’Stop discriminării românilor din străinătate’’ şi a vizat prevenirea încălcării drepturilor românilor din diaspora. ”În această perioadă, în calitate de europarlamentar, membru al Comisiilor de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Afaceri Juridice și Dezvoltare Regională, am participat la tot ceea ce presupune activitatea acestor comisii, venind cu o serie de propuneri care să ușureze traiul de zi cu zi al cetățeanului european în general și al cetățeanului român în special. Am încercat și sper că am reușit să vă arăt permanent, într-un mod cât mai transparent, toate inițiativele mele. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru toată încrederea acordată, pentru că ați avut răbdarea să îmi urmăriți activitatea și să reacționaţi ori de câte ori ați avut sugestii sau probleme de semnalat. Vă asigur încă o dată de toată deschiderea și încrederea mea în parteneriatul cu dumneavoastră, fiind convins că doar împreună vom putea reuși să ne facem viața mai bună, să reprezint cât mai bine România în Parlamentul European și să ne apărăm drepturile în Europa!“, este mesajul transmis de euroalesul Daniel Buda.

