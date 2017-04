Deputatul Lucian Bode, unic candidat pentru şefia PNL Sălaj Andreea Vilcovschi

Peste 500 de delegaţi liberali sălăjeni sunt aşteptaţi la vot joi, 27 aprilie, pentru a alege componenţa Biroului Permanent Judeţean şi preşedintele filialei judeţene. Evenimentul încheie o etapă importantă în cadrul procesului intern de alegere a conducerilor organizaţiilor locale, proces demarat la mijlocul lunii martie. Astfel, 60 de organizații locale și-au desemnat prin vot liber și transparent conduceri legitime, echipe formate din oameni hotărâți să-și asume obiectivul de a consolida poziția PNL Sălaj la nivel local și național, potrivit unui comunicat de presă al PNL Sălaj.

Preşedintele în funcţie al filialei judeţene, deputatul Lucian Bode, nu are concurenţă pentru şefia partidului.

Pentru cele două fotolii de prim-vicepreşedinte şi-au depus candidaturile Radu Căpîlnaşiu (strategii politice şi comunicare), proaspăt ales la conducerea filialei municipale, şi primarul din Şimleu, Septimiu Ţurcaş (politici publice), recent reconfirmat ca liderul filialei de sub Măgura. Pentru funcţiile de vicepreşedinte, opt la număr, s-au înscris Adrian Margin (strategii şi relaţii politice), Paul Maghiu (imagine, comunicare, relaţii cu mass-media şi purtător de cuvânt), Nicolae Ardelean (politici economice, mediu de afaceri, dezvoltare regională şi fonduri europene), Eugen Pop (politici sociale, relaţii cu sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni), Bogdan Ilea (politici privind administraţia publică, justiţie, siguranţă naţională, ordine publică şi siguranţa cetăţeanului), Ioan Viorel Iepure (politici în agricultură, silvicultură, mediu şi dezvoltare rurală), Dinu Iancu Sălăjanu (politici în educaţie, cercetare, cultură, culte, minorităţi şi sport) şi Otto Haller (politici în sănătate).

Membrii în Biroul Politic Judeţean al PNL vor să ajungă Gheorghe Bancea, Dana Crişan, Radu Nistorescu, Claudiu Bîrsan, Mihai Oprea, Ana Indreieş, Ioan Blidar, Gabriel Mureşan, Cristian Ungur, Nicolae Criste, Călin Morar, Vasile Lazăr, Flaviu Ciortea, Dănuţ Crişan şi Angelica Lazăr. Pentru funcţia de trezorier s-a înscris Cristian Pop, preşedinte al Comisiei de Onoare şi Arbitraj vrea să fie Dorin Urs, în timp ce Călin Băgărean candidează ca preşedinte al Comisiei Judeţene de Revizie şi Cenzori.

“Mi-am anunţat candidatura exprimându-mi încrederea că în urma acestui tur de forță, reprezentat de alegerile interne desfășurate în PNL, partidul va ieși mai întărit și unit. Am decis să candidez și să continui munca începută la vârful acestei organizații alături de colegii mei liberali”, a declarat Lucian Bode. Obiectivele lui vizează construcţia unui partid mare și puternic, “o alternativă credibilă la PSD astfel încât, cât mai mulți sălăjeni să se identifice cu noi. Pentru asta este nevoie de multă muncă, de organizare exemplară și de proiecte valoroase cu care să convingem lumea că liberalismul este șansa la dezvoltare și progres. Coeziunea echipei este esențială pentru a obține succesul. Sunt om de echipă și provocările le abordez mai ușor când știu că am alături oameni cu care pot construi și care trag în aceeași direcție. Faptul că în momentul de față la nivelul județului Sălaj avem 21 de primari din care unul de oraș , la Șimleul Silvaniei, și restul de 20 ,la comune, 10 consilieri județeni și 208 consilieri locali îmi arată că am realizat multe, dar că este loc de mai bine”.

Pentru atingerea acestor obiective, deputatul liberal susţine că va propune un proiect politic în care îşi prezenta viziunea cu privire la viitorul politic al organizației, o platformă care să mobilizeze filiala prin implicarea fiecărui membru în munca de partid și prin responsabilizarea celor cu funcții de conducere.

