DECLARAȚIE DE PRESĂ Magazin Salajean

DECLARAȚIE DE PRESĂ

Contractul pentru colectarea deșeurilor semnat de liderii PSD Sălaj începe să “miroasă din ce în ce mai urât”

PSD-iștii din conducerea Consiliului Județean Sălaj și a ADI ECODES, asociația care ar trebui să se ocupe de implementarea și monitorizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, trebuie să ofere explicații sălăjenilor cu privire la modul în care se desfășoară contractul cu Brantner Enviroment SRL.

Conform ultimelor informații prezentate în spațiul public, în urma unui control al Gărzii de Mediu s-a constatat faptul că firma care se ocupă de colectarea gunoiului în municipiul Zalău și în alte 16 localități din județul Sălaj NU DEȚINE AUTORIZAȚIE DE MEDIU. Deși pare greu de crezut, conducerea PSD-istă a ECODES Sălaj, în persoana lui Sergiu Panie (vicepreședinte al Consiliului Județean) „girează” din punct de vedere instituțional un contract cu o firmă care, în perioada 8 – 30 martie 2017, a funcționat ILEGAL. De menționat este și faptul că Brantner Enviroment SRL a avut la dispoziție trei luni pentru a obține toate avizele necesare – din 7 decembrie (când s-a semnat contractul de delegare a gestiunii) și până în 8 martie. În aceste condiții nu putem să nu ne întrebăm dacă retragerea domnului Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean de la conducerea ECODES nu are legătură tocmai cu această situație mai mult decât delicată din punct de vedere legal.

Cu toate că PNL Sălaj și unii reprezentanți ai mass-media au atras atenția cu privire la problemele apărute în cadrul asocierii dintre ECODES și Brantner Enviroment SRL, conducerea PSD-istă a rămas fidelă acelorași practici lipsite de transparență și sfidătoare față de interesele sălăjenilor.

Încă din luna mai a anului trecut, în cadrul unei conferințe de presă, liderii liberali Lucian Bode și Radu Căpîlnașiu au denunțat lipsa de transparență suspectă a modului în care se desfășoară implementarea SMID. Radu Căpîlnașiu semnala atunci faptul că delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de salubrizare s-a făcut fără consultarea principalului beneficiar – Primăria Zalău, iar tarifele erau, din start, de trei ori mai mari. Liberalii sălăjeni au continuat să evidențieze modul discreționar în care au acționat PSD-iștii sălăjeni în mass media, în ședințele de Consiliu Județean sau în cele de consiliu local. La începutul acestui an, Lucian Bode, președintele PNL Sălaj declara faptul că acest proiect a început într-o lipsă totală de transparență, a fost derulat cu mari sincope și s-a finalizat cu un monopol care nu este deloc în favoarea sălăjenilor. Atribuirea acestui contract în urma unui proces de achiziție publică cu un singur ofertant și pe baza unor criterii de atribuire nediscutate cu beneficiarii, însă care avea drept criteriu de departajare redevența plătită de către ofertant către Consiliul Județean, (pondere de 70 la sută în componența economică ofertată) reprezintă o decizie cel puțin nefericită. De asemenea, implementarea acestui proiect s-a făcut cu mari disfuncționalități, dovada fiind faptul că azi, părți importante ale investiției, cum sunt cele trei stații de transfer (Crasna, Sînmihaiu Almașului, Surduc), sunt nefuncționale. În sfârșit, azi suntem puși în fața faptului împlinit, serviciul de gestionare al deșeurilor la nivelul județului Sălaj nu s-a îmbunătățit, iar prețul plătit de sălăjeni a crescut de șase ori (după intrarea in vigoare a Ordinului 2413/2016, privind noua taxă de 80 de lei pentru tona de deșeuri nereciclate introdusă de Agenția Fondului de Mediu începând cu 1 ianuarie 2017).

Din păcate, avertismentele PNL Sălaj (singurul partid din județ care a rămas consecvent în a penaliza derapajele PSD în acest caz) nu au fost luate în seamă de domnii Tiberiu Marc, Sergiu Panie & Co. Implementarea SMID, contractele câștigate de firme cu un istoric controversat apropiate PSD-istului Sebastian Ghiță, acțiunile conducerii ECODES, semnarea unui contract cu o firmă care conform surselor evidențiate actualmente activează ILEGAL, modul în care funcționează efectiv activitatea gestionării deșeurilor în Sălaj (mărturie stau plângerile unor primari, dar și numeroase articole de presă) încep să miroasă din ce mai neplăcut. Ceea ce a început prost, riscă să se încheie și mai prost.

Astfel, reamintim PSD-iștilor de la conducerea Consiliului Județean și a ECODES că trebuie să reprezinte interesele legitime ale sălăjenilor, să citească și să aplice fără ezitare prevederile contractuale în ceea ce privește relația cu Brantner Enviroment SRL. Operatorul care gestionează acest serviciu are obligația să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate și permanență a serviciului. Se pare că SC Brantner Enviroment SRL nu se supune acestor reguli, aceasta fiind amendată de Garda de Mediu cu 15.000 de lei, aceeași autoritate suspendându-i totodată și activitatea începând cu 30 martie.

În aceste condiții, dacă toate informațiile apărute în urma acțiunii Gărzii de Mediu cu privire la controalele efectuate în perioada 23 – 30 martie vor fi confirmate, cerem public REZILIEREA contractului cu societatea SC Brantner Enviroment SRL.

Biroul de Relații cu Presa al PNL Sălaj

(P)

Comentarii

comments