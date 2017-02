Conferinţă de presă PNL Sălaj: “Triunghiul diabolic al Ordonanţelor PSD”, Casa Memorială “Iuliu Maniu” şi Complexul Polisportiv Zalău Florin Negoiţă

Lucian Bode, deputat şi preşedinte al PNL Sălaj a susţinut, vineri, la sediul PNL din Zalău, o conferinţă de presă în care a prezentat detaliat problema amendamentelor care privesc judeţul nostru, din bugetul de stat pe anul 2017.

Înainte de a prezenta pe larg situaţia acestor amendamente, Lucian Bode i-a felicitat pe sălăjenii care au participat zilele trecute la proteste, catalogând acţiunea acestora drept o “victorie împotriva mârşăviei actualului Executiv”. Deputatul sălăjean a aplaudat, la propriu, gestul miilor de sălăjeni care au manifestat paşnic.

Referitor la amendamentele propuse în dezbaterea bugetului naţional, Lucian Bode a spus: „Propunerea de amendamente care să promoveze obiective locale a fost ignorată de actualul Guvern, în contextul unui buget fantezist, care nu face decât să vândă iluzii cetățenilor, acesta fiind de fapt, unul nerealist. Faptul că reprezentanții PSD Sălaj nu au depus nici un amendament, dar nici nu au susținut amendamentele colegilor din opoziție deși problemele evidențiate prin intermediul lor nu erau cuprinse în proiectul de buget reprezintă o altă dovadă a ipocriziei afișate de PSD. Deși în timpul campaniei PSD prezenta un program în interesul cetățeanului, acum realizăm că, de fapt, mecanismul lor era unul gândit exclusiv în beneficiul baronilor din partid”.

Complexul Polisportiv din Zalău

În privinţa primului amendament, cel legat de alocarea sumei de 4,5 milioane de lei pentru demararea investiției << Complex Polisportiv în Municipiul Zalău >>, Lucian Bode a spus că a susţinut cu tărie acest proiect care, de altfel, a pornit tot din interiorul PNL în urmă cu peste un an. “Acest complex, care să poată acoperi o arie cât mai largă de sporturi, reprezintă un demers civic întreprins de cetățeni prin intermediul platformei Sălăjenii Contează – platformă iniţiată de PNL, și pe care am încercat să-l materializez cu ajutorul acestui amendament ce presupunea alocarea unor sume pentru demararea investiției. Cu toate că proiectul are aprobată o Hotărâre de Consiliu Local, precum și alte etape procedurale îndeplinite, acesta necesită și un ajutor din partea Ministerului Dezvoltării Regionale pentru ca investiția să poată prindă contur”, a specificat deputatul sălăjean. Totodată, el a atras atenţia autorităţilor municipale să aleagă dacă vor cheltui banii pe garduri şi instalaţii de iluminat ale unui stadion bătrân şi compormis, sau vor direcţiona sumele către un proiect nou, de viitor, cu adevărat util sportului sălăjean.

Casa Memorială Iuliu Maniu de la Bădăcin

În privinţa celui de-al doilea amendament, respectiv suplimentarea sumei prevăzută în Anexa 3/27 cu 1,5 milioane de lei pentru proiectul de reabilitare a Casei Memoriale “Iuliu Maniu” de la Bădăcin, inițiativă demarată de către Parohia Greco-Catolică Bădăcin, Lucian Bode a spus: ”Casa Memorială Iuliu Maniu din Bădăcin este un monument istoric memorial, înscris în lista monumentelor istorice și construită în anul 1879 de către Ioan Maniu, tatăl marelui om politic Iuliu Maniu. La acest moment situația monumentului este una precară, casa nefiind funcțională și orice activitate fiind interzisă datorită faptului că prezintă pericol public.

Pe parcursul anului trecut s-au efectuat lucrări de arhitectură-consolidare, arhitectură-finisaj şi lucrări de reabilitare în valoare de 193.000 lei, bani proveniți exclusiv din donații. În octombrie 2016 a fost depusă la Institutul Naţional al Patrimoniului documentația pentru introducerea proiectului în Planul Naţional pentru Restaurare, iar în urma evaluării Comisiei INP, proiectul face deja parte din lista noilor obiective propuse a fi incluse în PNR. Lucian Bode speră şi într-o vizită la faţa locului a Ministrului Culturii, vizită care ar putea reprezenta o şansă reală la finalizare, şansă de care acest proiect important pentru istoria şi cultura Sălajului are mare nevoie.

Infrastructura Rutieră

În ceea ce priveşte Amendamentul 3, “Suplimentarea sumei prevăzute la Anexa 3/24 Programul de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier (autostrăzi, variante ocolire localități) cu 193.000 mii lei pentru construcția variantei ocolitoare a Municipiului Zalău – tronsonul 2 în lungime de 7,8 km, jud. Sălaj”, Lucian Bode a spus: “Cel mai important proiect din domeniul infrastructurii la nivelul județului Sălaj este din nou ignorat. Deși în Masterplanul General de Transport obiectivul variantei ocolitoare a Municipiului Zalău – tronsonul 2 se situează pe poziția a doua în versiunea finală a documentului, din totalul de 14 proiecte, se constată faptul că bugetul Ministerului Transporturilor pentru anul 2017 nu este pus în acord cu acest document strategic. Am pledat atât în cadrul comisiei, cât și al plenului pentru asigurarea finanțării începând cu anul 2017 pentru tronsonul 2 din varianta ocolitoare a Municipiului Zalău deoarece modernizarea infrastructurii rutiere prin crearea acestor variante ocolitoare se circumscrie obiectivului european în materie de politică a transporturilor privind mobilitatea cetățenilor. Cu toate acestea, argumentele aduse pentru demararea acestui proiect esențial au fost ignorate cu bună știință inclusiv de către ceilalți parlamentari aleși în circumscripția noastră”.

Veşti proaste legate de autostrada Transilvania

În privinţa Amendamentului 4 – Suplimentarea sumei prevăzute în Bugetul Ministerului Transporturilor la anexa 3/24/29 Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea cu suma de 450 milioane lei pentru continuarea lucrărilor la tronsonul 7 – Mihăiești-Suplacu de Barcău (75,48 km) din această autostradă, Lucian Bode a făcut următoarele precizări: “Suma prevăzută în proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2017 pentru continuarea lucrărilor la autostrada Transilvaniei este insuficientă pentru a închide acest coridor rutier Pann European IV care face legătura României cu Vestul Europei, conectând astfel țara noastră la rețeaua europeană de transport. Dovada clară a faptului ca Autostrada Transilvaniei nu va fi finalizată în anul 2017, sunt sumele prevăzute pentru anii următori, inclusiv după 2020. Mai mult decât atât, din totalulde 415 km există în exploatare doar 53 km între Câmpia Turzii și Gilău, 152,8 km au stadiu zero de execuție iar 161 de km pe tronsonul Brașov-Târgu Mureș nu sunt nici măcar planificați”.

Trei Ordonanţe – parte din “panul diabolic” al PSD

Lucian Bode a analizat şi problema celor trei Ordonanţe ale actualului Executiv, respectiv OUG 6, 9 şi 13 din 2017. Referitor la aceste acte normative, deputatul Lucian Bode a spus: ”Bugetul se stat pentru anul 2017 a fost construit astfel încât să devină pușculița de partid a PSD-ului. Prin două OUG emise pentru fundamentarea acestui buget, OUG nr. 6 si OUG 9, PSD pregătește alocarea discreționară de fonduri publice. Astfel, prin OUG nr. 6 se alocă Ministerului Dezvoltării 30 miliarde lei credite de angajament pentru finanțarea obiectivelor cuprinse în PNDL 2, pentru perioada 2017-2020. Efectul este unul devastator. Astfel, statul se îndatorează, cheltuiește pe datorie, netransparent, iar la un moment dat cetățeanul plătitor de taxe si impozite va suporta acest dezmăț din buzunarul propriu. Prin acest program, sumele ar urma să fie cheltuite pentru construirea a 2.500 de creșe și grădinițe, reabilitarea a 2.000 de școli şi extinderea rețelelor de iluminat public, cu prioritate în mediul rural. Fondurile din PNDL mai pot fi folosite pentru reabilitarea dispensarelor medicale, dar și pentru construirea de poduri și podețe. Controlul de legalitate în ceea ce privește aceste alocări si cheltuieli de fonduri va fi zero. Alocarea stă în pixul ministrului dezvoltării care, prin ordin, va distribui sumele respective. Față de prima etapă (2013-2016) când Programul a avut o valoare de 5,5 miliarde de lei, pentru următorii trei ani sumele prevăzute cresc de peste cinci ori”.

În privinţa celorlalte două OUG, deputatul sălăjean a spus că ele fac parte dintr-un program diabolic, extrem de bine pus la punct, prin care se asigură cale liberă la furat pentru PSD asigurându-se totodată şi cadrul legal pentru ca faptele să nu se termine prin consecinţe penale:

”La pachet cu OUG nr. 6, vine Ordonanța de Urgență nr. 9 care modifică Legea Finanţelor Publice, astfel încât orice primărie sau instituţie poate semna contracte fără limite şi fără asumarea răspunderii penale. Efectele sale sunt similare cu cele ale Ordonanței 13- cel mai important este articolul 7, care suspendă pentru tot anul 2017 articole din Legea finanţelor publice 500/2002, cele cu responsabilităţi penale. Concret, OUG 9/2017 abrogă mai multe articole din Legea Finanţelor Publice, pentru un an, şi elimină pragurile care limitau cheltuielile ce pot fi angajate de ordonatorii de credite, fără ca aceştia să mai dea socoteală nimănui.

Aceste mecanisme de finanțare publică sunt cu dedicație pentru clientela PSD, pentru firmele de casă ale partidului care se vor îndestula din banii publici fără piedici. S-a instituit prin aceste două Ordonanțe un sistem de finanțare netransparent şi partizan. Pentru a-și acoperi ilegalitățile și a se pune la adăpost de rigorile legii, Guvernul PSD a adoptat pe furiș, in ceas de noapte, OUG 13 care modifica Codul Penal și care făcea parte din acest plan diabolic. Prin OUG nr.13 li se asigura protecție celor care comiteau fapte penale, celor care prin ordonanțele 6 si 9 urmează să se îndestuleze la liber din banii publici. Chiar dacă OUG 13 a fost abrogată și acest plan este pentru moment împiedicat parțial, rămân in vigoare celelalte două ordonanțe 6 si 9, la fel de periculoase”, a conchis preşedintele PNL Sălaj, Lucian Bode.

Comentarii

comments