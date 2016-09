COMUNICAT DE PRESĂ Magazin Salajean

In 2014 am exprimat un punct de vedere negativ fata de fuziunea dintre PDL si PNL, invocand doua argumente. Am spus ca in PDL coruptia din perioada guvernului Boc poate oricand avea efecte in viitor care sa se repercuteze asupra imaginii si brandului PNL. De asemenea, am avertizat ca vechii PDL-isti vor domina PNLdin cauza unor diferente de mod de a face politica. Astazi constatam ca ambele temeri au fost justificate. PNL a suportat in permanenta in ultimii doi ani critica publica din cauza coruptiei din guvernul Boc si din PDL, ultimul caz de rasunet fiind Vasile Blaga. Pe de alta parte, in aproape toate filialele judetene si la nivel national, “noul PNL” este dominat de PDL-isti iar vechii si autenticii liberali s-au vazut indepartati din functiile politice si chiar si din functii din administratie. Practic, PNL nu mai exista.

In judetul Salaj situatia aceasta este confirmata de stabilirea candidatilor pentru alegerile parlamentare, ambii candidati pe locuri eligibile, la Camera Deputatilor si Senat, provenind din PDL. Asta in ciuda unei decizii, am inteles eu, a conducerii de la Bucuresti, care stabilea ca daca la una din camere primul loc e de la unul din vechile partide, la cealalta camera primul loc sa fie de la celalalt partid. Cu aceasta desemnare, pentru toti vechii si adevaratii liberali salajeni (alegatori, membri, reprezentanti in administratia locala sau centrala din 1990 pana in 2014) este clar ca lumina zilei ca nu mai exista liberali in PNL si ca acest partid nu ii mai reprezinta.

Este deja clar ca in judetul Salaj vechii membri ai PNL nu mai conteaza in luarea deciziilor, au fost indepartati, marginalizati si uneori chiar schimbati. In aceasta situatie cred ca liberalii trebuie sa refuze sustinerea politica fata de persoane care nu ii reprezinta si sa-si reevalueze modul de a face politica. Practic, vechilor liberali li se cere sa voteze la alegerile parlamentare cu PDL. Mie unul mi se pare prea mult. Vechii liberali au intrat in PNL din admiratie pentru Ionel Bratianu, nicidecum pentru Vasile Blaga.

Adevaratii liberali sunt in ALDE.

Mirel Talos

Deputat

