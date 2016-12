Busola electorală Magazin Salajean

Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității

Babeș-Bolyai, împreună cu Centrul Cultural și Academic Olandez, institutul Kieskompas din Amsterdam și Universitatea Exeter au lansat aplicația ”Busola Electorală”. Obiectivul proiectului este acela de a crește gradul de informare cu privire la temele principale dezbătute în campania electorală. Aplicația este accesibilă online gratuit la adresa https://busolaelectorala.ro/ro/ si permite utilizatorilor să identifice poziționarea lor ideologică în raport cu partidele care concurează în aceste alegeri. ”Principalul obiectiv al aplicației este acela de a oferi alegătorilor posibilitatea de a compara propriile puncte de vedere cu programele electorale ale partidelor înscrise în cursa electorală. Acest gen de platforme – online – susțin formele și procesele de dezbatere într-un context mai larg a ceea ce numim e-democracy. Busola este rezultatul implicării mai multor actori din spațiul public – universități, institute de cercetare și mass-media – urmărind să susțină creșterea nivelului de informare și să dinamizeze dezbaterile publice pe teme de interes general. Nu în ultimul rând, busola reprezintă și un instrument de cercetare util teoreticienilor și practicienilor din științele socio-umane”, a declarat prof. univ. dr. Ioan Hosu, director al departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate.

Ioan Hosu,

Professor., PhD.Head of Communication, Public Relations and Advertising Department Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences

Babes-Bolyai University

