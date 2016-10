Atac dur din partea deputatului Mirel Taloş după declaraţiile lui Klaus Iohannis privitoare la căsătoriile homosexuale Magazin Salajean

“Daca este de accord cu căsătoriile homosexuale, Klaus Iohannis nu reprezintă valorile creştine şi nu respectă valorile creştine. Nu reprezintă nici măcar bunul simţ”

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a exprimat opinia în legătură cu căsătoriile între persoane de acelaşi sex şi a reuşit să îşi atragă nenumărate critici. Întrebat în legătură cu iniţiativa de modificare a Constituţiei în sensul în care să se prevadă explicit că nu se pot căsători două persoane de acelaşi sex, Klaus Iohannis a lăsat să se înţeleagă că este de accord cu căsătoriile homosexuale, afirmând că “trebuie să revenim la toleranţă şi acceptarea celuilalt, acceptarea celuilalt cu bune şi cu rele, nu suntem toţi la fel”. De asemenea, Klaus Iohannis a afirmat că ‘sunt adeptul toleranţei, încrederii şi deschiderii faţă de celălalt”. Aceste afirmaţii au ajuns şi în presa internaţionala, spre exemplu ziarul Washington Post a scris că “Preşedintele României face apel la toleranţă faţă de cuplurile de acelaşi sex”

Deputatul ALDE Mirel Taloş a reacţionat extrem de dur faţă de aceste declaraţii ale preşedintelui. “Am semnat şi eu iniţiativa civică de modificare a Constituţiei pentru clarificarea faptului că o căsătorie se face între persoane de sexe diferite, iniţiativa pe care au semnat-o trei milioane de români. Am semnat pentru că eu cred în acest lucru. Sub nici o formă şi sub nici o presiune, internă sau externă, nu trebui ca noi, ca români şi creştini, să acceptăm căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Ca români şi creştini, trebuie să respingem acest lucru. Klaus Iohannis a fost votat preşedinte de către poporul român şi a jurat cu mâna pe Biblie şi pe Constituţie, deodată. Dacă susţine căsătoriile homosexuale, Klaus Iohannis nu-i reprezintă nici pe români nici pe creştini”. M. S.

