Opinia cititorului: “Trotuarul de pe strada Corneliu Coposu, la fel de plin de gropi ca acum un an”

Sunt un locuitor al municipiului Zalău, am sesizat acum mai mult de un an, autoritățile, prin intermediul rubricii dumneavostră, despre gropile care acum sunt transformate în cratere, de pe strada Corneliu Coposu. În urmă cu un an, copilul meu s-a împiedicat, călcând într-o astfel de groapă, și s-a lovit la cap. Incidentul prin care am trecut eu nu este singular. Am întrebat atunci ce se întâmplă cu această stradă. Eu știu că atunci când promiți, în calitate de candidat la primăria unui oraș, trebuie să încerci să faci măcar ceea ce a fost mai important menționat în promisiunile tale. Se împlinesc imediat doi ani de când ne-am dus cu toții la vot și iată că, din multe puncte de vedere, se împlinesc degeaba. Este inadmisibil ca una dintre cele mai importante străzi din reședința județului nostru să arate așa. pe trotuare abia se mai poate circula. Pe stradă, au fost puse niște petice, în vara anului trecut, care oricum o parte dintre ele sunt deja deteriorate, lăsând la o parte aspectul general al străzii. Peste tot se pun petice și se acționează la fel cum se acționa pe vremea celor pe care i-am schimbat. Se pare însă că i-am schimbat degeaba. Rămânem cu banii luați, pentru că la taxe și impozite Primăria e prima care întinde mâna, iar în rest, suntem la mila lui Dumnezeu. Vă trimit și câteva fotografii, deși știu că majoritatea zălăuanilor știu cum arată această stradă, pentru că trec zilnic pe acolo.

Camelia D.

Un cetățean al municipiului Zalău