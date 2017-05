Opinia cititorului: “Suntem victimele scormonitorilor, muștelor și gunoaielor” Magazin Salajean

“Pe strada Dumbrava din Zalău, lângă gardul Spitalului Județean și în vecinătatea Scolii Postliceale Sanitare Christiana, locatarii din zonă, trecătorii și locuitorii întregului județ care vin zilnic către unitatea medicală cea mai mare din Sălaj, se confruntă de două luni cu o situație tot mai greu de suportat. Gunoaiele sunt omniprezente pe stradă, pungi și saci cu deșeuri menajere împrăștiați pe caldarâm, pamperși, resturi alimentare, gunoaie în descompunere – toate alcătuiesc un tablou pe care suntem nevoiți să îl îndurăm zi și noapte.

Am contactat societatea de salubritate în mai multe rânduri, am discutat inclusiv cu directorul societății care ne-a comunicat faptul că situația este una de început și că << aceasta este situația >> având în vedere că doar două mașini operează în tot municipiul, după cum ne-au spus telefonic cei din conducerea societății. Am așteptat ca situația să se remedieze, am avut răbdare și înțelegere însă așa cum puteți observa din fotografiile făcute joi, 4 mai, lucrurile nu au nicio șansă să se schimbe. Este greu de imaginat cum un municipiu este nevoit să suporte o astfel de situație, care nu este singura din oraș, în condițiile în care, dacă într-adevăr există astfel de probleme specifice unui << început de activitate >>, început care durează de două luni.

Este inexplicabil pentru noi, cetățenii care mergem la vot, plătim taxe și impozite, cum de cei din conducerea municipiului nu s-au gândit la aceste lucruri atunci când au predat acest serviciu unei societăți care nu era pregătită să facă față unor astfel de situații. Noi avem responsabilitățile noastre, avem copii, nepoți, avem locuri de muncă și ne putem transforma în jandarmi cu bastoane sau paznici ca să supraveghem dacă cei plătiți din banii noștri își fac datoria.

Noi nu mai putem suporta. Vina aparține, fără doar și poate, și cetățenilor. Un locatar needucat, dacă vede o pungă aruncată pe jos, consideră că nu mai trebuie să deplaseze câțiva pași în plus pentru a arunca gunoiul acolo unde îi este locul. Dar aici intervine o altă problemă, cea a autorităților care refuză să amendeze aceste persoane care dovedesc grave lipsuri în educație și care ne fac să suferim și chiar să ne îmbolnăvim.

Ne gândim cu groază că zilele caniculare sunt la un pas distanță. Țânțarii, muștele, chiar și șobolanii, de câinii comunitari care împrăștie gunoiul nu mai amintesc, ne vor teroriza și ne vor face să ducem în case microbi și bacterii ce ne pot aduce infecții și îmbolnăviri.

Țiganii și scormonitorii nu mai țin cont de nimic, scot pungile cu bețele și le intind pe trutuare. Ușile garajelor sunt zilnic blocate de pungi cu gunoi desfăcute și de pamperși murdari de rahat. Ce mai putem face și cui să ne adresăm pentru că ne-am pierdut orice speranță. Nu mai adaug faptul că suntem în vecinătatea unui spital, microbii pot migra foarte ușor către saloane, către bolnavi, ne mai mirăm pe urmă că ieșim din spital mai bolnavi decât am intrat, asta dacă nu cumva o infecție nosocomială ne pune capăt zilelor înainte să realizăm ce avem. Rugăm Primăria municipiului să ia de urgență măsuri, iar pe această societate care nu cunoaște la propriu nici măcare zonele din Zalău unde trebuie să ajungă, să găsească o soluție, altfel noi vom merge mai departe și vom încerca pe alte căi să rezolvăm această situație.

Nu este nicio problemă dacă o societate nu poate face față unei activități pentru care s-a angajat, există și altele dar și proceduri care pot remedia situația, însă noi ne-am săturat să auzim mereu aceleași scuze și justificări și să suportăm consecințele unor decizii greșite sau a unor interese care fac ca lucrurile să aibă un astfel de rezultat.

În numele cetățenilor care locuiesc în această zonă și al locuitorilor municipiului care se confruntă, în multe cartiere, cu această problemă, vă mulțumesc.

Farcaș Maria,

Zalău

Comentarii

comments