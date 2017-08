Opinia cititorului: “Sub podeț, coteț! Valea Zalăului se poate numi valea plângerii”

“Sunt o locuitoare a municipiului Zalău și urmăresc aproape zilnic, cu atenție, problemele pe care le ridicați în ziarul dumeavoastră. De multe ori mă regăsesc, în calitate de cetățean, în multe din subiectele pe care le dezbateți și mă bucur că astfel de rubrică există în presa din Sălaj, la dispoziția noastră, a cetățenilor. Vreau să vă spun, deși am observat că ați mai scris despre acest lucru, despre starea în care se găsește Valea Zalăului. Am văzut zilele trecute cum o echipă de muncitori vopsea podul metalic din zona pieței Astralis care traversează valea în dreptul pieței. Este de apreciat faptul că se fac lucrări, însă nu știu dacă “înfrumusețările” își au acum rostul. Privindu-i pe acești muncitori, m-am întrebat: oare acest lucru era atât de necesar acum, când dedesubt, sub pod, sunt mormane de gunoaie? Cartoane, peturi, pungi, resturi vegetale care emană un miros groaznic, deșeuri de tot felul stăteau fără să le ridice nimeni și se descompuneau în căldura soarelui? Desigur, și oamenii sunt de vină pentru că acolo aruncă în permanență în acest spațiu tot felul de resturi. Oare, un strat de vopsea, pus peste rugina acestui pod, este în măsură să ne determine să credem că aceste lucruri se rezolvă doar din două mișcări de pensulă? Poate că cei care au dat dispoziție ca aceste podețe să fie vopsite au privit în sus atunci când au luat această decizie, și nu în jos așa cum ar fi fost necesar, înainte de a lua decizie necesară, cea de a se curăța perfect toată zona. Nu se poate să dăm cu vopsea pe un pod, iar sub acesta să vedem ceea ce se poate vedea zilnic. Vreau să aduc în vedere celor de la Primărie că nu așa se face o treabă bună și inteligentă, iar noi, zălăuanii, mai ales cei care locuim în zonă sau avem zilnic drum pe acolo, nici nu mai putem privi în jos, sub aceste poduri pentru că ne îngrozim. Poate că cineva se va gândi la o ordine a priorităților, la reparațiile necesare acestor poduri, la curățenia din vale și mai apoi la vopsea și decorat. Așa ar face un om gospodar, altfel… se numește lucru de mântuială și cheltuială degeaba. Vă mulțumesc.”

Maria Opriș, Zalău