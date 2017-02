Opinia cititorului: Stive de crengi şi deşeuri vegetale în plină stradă la Zalău Magazin Salajean

Sunt un locatar al blocului D48 de pe strada Gheorghe Doja din Zalău şi vă scriu în numele celor care avem apartamente în acest bloc dar şi al celor care locuiesc în apropiere. Aspectul spaţiului verde din jurul blocului a ajuns să arate ca un câmp părăsit. Cei de la Primărie care au curăţat copacii acum două săptămâni au lăsat toate deşeurile vegetale de la copaci să putrezească pe spaţiul verde, grămezi mari de crengi, resturi de gard viu stau şi aşteaptă să fie ridicate de cineva. De partea cealaltă a blocului, aceeaşi situaţie pe locul în care anul trecut a fost o casă veche, ce a fost demolată. Mărăcini, crengi, un aspect groaznic şi o imagine pe care nu doar noi şi vecinii o vedem zilnic, ci toţi cei care trec cu maşinile înspre sau dinspre Cluj, se uită şi se întreabă dacă pe noi ne conduce cineva în acest oraş pentru că aceste spaţii sunt exact la stradă. Gunoaiele ne-au invadat, spaţiul de depozitare al gnoiului din apropiere s-a întins pe zeci de metri. Nu am văzut de peste un an pe cineva care să măture trotuarul, de reparat strada nici nu mai amintesc pentru că este plină de gropi. Am crezut că după 12 ani de lucru prost făcut vom avea parte de oameni care vor înţelege că se găsesc pe nişte funcţii prin sprijinul pe care noi l-am dat. Şi este vorba şi de încrederea noastră. Nu sunt lucruri imposibil de făcut însă societăţile acestea care prestează pentru municipiu ori sunt pline de leneşi, ori sunt conduse prost şi ineficient. În această situaţie se găsesc însă multe spaţii verzi, mergeţi în Brădet, în Porolissum sau în Dumbrava 2 şi vedeţi şi acolo cum arată aceste spaţii, cum arată trotuarele, toate peticite şi cârpite pe bani mulţi care se cheamă “investiţii”. În acest fel nici nu vom avea cum să evoluăm, la noi se pune problema de supravieţuire, asta este soarta acestui oraş. Vă mulţumesc.

Ioan L.

Locatar Bloc D48

Str. Gheorghe Doja

Zalău

