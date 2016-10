Opinia cititorului: Am ajuns la capătul răbdării Magazin Salajean

Am tot tăcut şi am aşteptat, însă astăzi am ajuns la capătul răbdării. Aşa arată “trotuarul” de pe strada Corneliu Coposu (fostă Republicii) pe care eu trebuie sa merg pentru a ajunge în oraş. Atunci când merg “la pas”, să zicem că pot evita groapa şi îmi continui drumul. Însă atunci când sunt cu copiii, drumul este un chin. Căruciorul se scutură cu tot cu copil, iar cel mare este speriat mereu când alegem acel traseu, după ce a căzut în acest loc (pe care îl puteţi vedea şi în fotografii) şi şi-a spart capul. Domnule primar Ciunt, eu nu ştiu care vă sunt priorităţile şi nici nu mă interesează: pe mine această problemă mă doare. Faptul că avem asfalt nu înseamnă că trebuie să şi tăcem, la modul în care arată, nu este nicio diferenţă între un “trotuar” de oraş şi un drum de ţară.

Au trecut trei luni de la alegeri şi în afară de cârpeli şi plombări care ţin câteva săptămâni, eu (şi nu numai eu) nu am văzut. Oare chiar e necesar ca cineva să îşi rupă gâtul ca să fim băgaţi în seamă? În afară de centru (de la Ceas la sediul Electrica) toate trotuarele sunt aşa. Iar acest lucru poate fi confirmat şi de alte mămici care îşi plimbă copiii în cărucioare. În această ţară vad ca nu se face nimic până când lumea nu iese în stradă.

Sabina Iosif, Zalău

