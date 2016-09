Opinia cititorului Magazin Salajean

“Ma numesc Deneş Iulia si locuiesc în blocul N6 de pe strada “Avram Iancu” din Zalau. Situatia blocului nostru si a celor invecinate este una care se înrăutăţeşte pe zi ce trece din cauza faptului că, mai ales în zilele de sfarşit de săptămână, gunoiul nu se ridică cu regularitate dar mai ales a faptului că ţiganii răscolesc, aruncă pe jos etc. Lângă tomberoane se fac munţi de gunoi (lângă acele cuşti metalice pentru că gunoiul nu mai încape în containere sau este scos afară de răscolitori). Materialele reciclabile sunt lăsate pe jos iar în spaţiul dintre cele două cuşti metalice, acolo unde trebuie să ajungi dacă vrei să arunci gunoiul în mod civilizat, sunt pline de gunoaie care stau în soare şi se descompun. Acest lucru îl avem sub ochii noştri aproape zilnic. Am dori, dacă se poate, ca Primăria să ne spună când vom beneficia şi noi de acele platforme ascunse în pământ, în ce ordine sunt luate cartierele şi cât durează construcţia şi instalarea acestor platforme. Vrem să trăim într-un mediu civilizat şi curat însă toate eforturile noastre, ale celor care încercăm să stopăm aceste obiceiuri, să îi gonim pe răscolitori sau să curăţăm, nu au nici măcar o şansă. Pentru că a doua zi totul este la fel. Poate domnul primar va face cunoscută lista aceasta ca să ştim şi noi când ne va veni rândul, aşteptăm de ani să se schimbe ceva, toate investiţiile în acest sens au fost nişte eşecuri, Primăria a cheltuit bani iar AVE a făcut nişte investiţii în acele cuşti care nu ajută absolut la nimic situaţia fiind mai rea decât înainte, gunoi şi în cuşti, şi pe lângă dar şi între ele, peste tot! Absolut nimic nu s-a îmbunătăţit, banii noştri sunt rispiţi degeaba! Gunoaiele vor ajunge în curând să ne intre şi în case, aceasta este ultima fază.Oare chiar nu s epoate aduce şi la noi un sistem care să ne scape de acest calvar? Veniţi în fiecare an cu deyinsecţie şi deratizare, dar ce folos dacă toate aceste gunoaie din care ies râuri de mizerie şi lichid pestilenţial sunt mereu prezente? De ce la alţii se poate şi la noi, de atâta vreme, nu se poate? Iar aceast lucru îl găsiţi în toate cartierele din Zalău, nu doar pe Avram Iancu. Parcă trăim în lumea a treia”.

Zalău, 20 septembrie 2016

Comentarii

comments