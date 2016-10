Valori de azi ale școlii europene de mâine Magazin Salajean

O călătorie e întotdeauna un proiect de viață care te îmbogățește. Valoric, experențial, spiritual, profesional, te reîntorci acasă multiplicat din oamenii pe care i-ai întâlnit și locurile pe care le-ai văzut. O călătorie e întotdeauna o investiție câștigată pentru viitor, mai ales atunci când la capătul drumului pe care îl faci se află o școală.

În perioada 9-23 mai 2016, North West Academy, o instituție educațională de referință din orașul Derry, Irlanda de Nord, abilitată pentru formarea cadrelor didactice care participă la programe europene de mobilitate, și-a deschis generos porțile unui schimb de experiență de tip job shadowing în cadrul proiectului de mobilitate școlară din cadrul Erasmus+ , proiect intitulat ” European Value Education ”(EVE). O experiență salutară, în contextul în care se vorbește tot mai mult de plusvalorea pe care o aduc educației, investițiile în resursa umană. Opt cadre didactice ale Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Zalău au participat la acest proiect: 7 profesori și managerul unității de învățământ, având specializări diferite (învățământ primar, limba engleză, educație fizică și sport, geografie).

Vreme de două săptămâni, organizația parteneră NW Academy s-a implicat în formarea profesorilor, derulând o gamă diversificată de activități: instruirea acestora în utilizarea metodelor de predare prin intermediul Smart Board și a altor instrumente IT (aplicații și softuri educaționale), trainguri în predarea cu ajutorul metodelor nonformale și a unor strategii educaționale și curriculare moderne, cu caracter transdisciplinar și crosscurricular, cursuri de metodică, prezentarea sistemului educațional din Marea Britanie, vizite în școli și centre educaționale comunitare, activități de mentorat și plasamente în școli în stagiile de job shadowing și formare, evaluarea inițială și finală a participanților (inclusiv test de limba engleză).

La capăt de drum, ”European Value Education” s-a dovedit a fi un proiect frumos, dinamic și intens care și-a realizat obiectivele. Valori ale școlii europene, așa cum le-au experimentat și trăit participanții (respectul real între elevi și profesori, fermitatea disciplinei liber-consimțite, climatul educațional pozitiv în care elevii învață, comunicarea autentică și asertivă, spiritul reponsabilității asumate, deshiderea spre diversitate) se vor regăsi în proiectele lor viitoare, aducând școlii sălăjene o valoare adăugată.

Prof. Anca Veronica Tăut

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău

Comentarii

comments