Vacanţa de vară se termină mai repede: află când încep cursurile şi ce structură va avea noul an şcolar Florin Negoiţă

În acest an, vacanţa de vară se termină mai repede, elevii fiind nevoiţi să vină la şcoală cu aproape o săptămână mai devreme faţă de anii trecuţi. Astfel, anul şcolar 2017-2018 îşi va deschide porţile luni, 11 septembrie. Cursurile viitorului an şcolar se vor încheia în 22 iunie, acest lucru însemnând că anul şcolar ce urmează va avea o durată de 36 de săptămâni. Pentru elevii care încep clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 8 iunie 2018, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial. Primul semestru din anul şcolar 2017-2018 se va întinde pe parcursul a 19 săptămâni.

Cursurile încep luni, 11 septembrie 2017 şi se vor încheia vineri, 22 decembrie 2017. În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă. Vacanţa de iarnă va dura de sâmbătă, 23 decembrie 2017 până duminică, 7 ianuarie 2018. Cursurile încep luni, 8 ianuarie 2018 şi se termină vineri, 2 februarie 2018. Vacanţa intersemestrială este cuprinsă între ziua de sâmbătă, 3 februarie 2018 şi duminică, 11 februarie 2018. Al doilea semestru din anul şcolar 2017-2018 va fi dispus pe 17 săptămâni. Cursurile vor începe luni, 12 februarie 2018 şi se vor încheia vineri, 6 aprilie 2018. Vacanţa de primăvară începe marţi, 10 aprilie 2018 şi durează până duminică, 22 aprilie 2018. Cursuri: luni, 23 aprilie 2018 până vineri vineri 22 iunie 2018. Vacanţa de vară de anul viitor va începe sâmbătă, 23 iunie 2018 – şi se va încheia duminică, 9 septembrie 2018.