Tot mai puţini tineri sălăjeni visează la o carieră în învăţământ

Cadrele di­dactice care doresc să rămână în învăţământul preuniversitar trebuie să-şi dea definitivatul pentru a putea profesa sau pentru a se putea întoarce în sistem în cazul în care a intervenit o pauză.

Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, doar 85 de profesori şi-au manifestat interesul de a participa la examenul naţional de definitivat, programat a avea loc în 20 aprilie 2017. Numărul dascălilor este cu o treime mai mic decât al celor care şi-au depus dosarele pentru examenul ce s-a desfăşurat în acest an.

Scăderea este pusă pe seama noilor condiţii pe care trebuie să le îndeplinească dascălii care vor o carieră în învăţământ. Mai precis, spune profesorul Marcel Lucaciu, purtătorul de cuvânt al ISJ Sălaj, anul acesta, metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea primului grad în învăţămant, cel definitiv, aduce modificări radicale. Astfel, a fost introdus portofoliul profesional, care va fi notat şi care are o pondere importantă din nota finală şi se scot subiectele de psihopedagogie, disciplină care era considerată cea mai dificilă de către candidaţi. Prin urmare, structura examenului pentru obţinerea primului grad didactic în învăţămant are două etape. Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea a două inspecţii de specialitate, ceea ce era şi pană acum, şi, noutatea acestui an, evaluarea portofoliului profesional. Portofoliul profesional personal cuprinde: CV, o scrisoare de intenţie în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, un raport de progres şcolar, însoţit de planificări, minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecţii diferite, instrumente de evaluare, catalogul profesorului, resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei, autoevaluarea portofoliului profesional, conform unei grile de evaluare precizate într-o anexă a metodologiei. Portofoliul este evaluat de către comisia care efectuează cea de-a doua inspecţie de specialitate, nota fiind în luată în calcul la nota finală a examenului de definitivat. Etapa a doua a examenului constă într-o probă scrisă, cu o durată de patru ore, cu subiecte doar din disciplina de specialitate, metodică şi, după caz, didactică.

Inspecţiile de specialitate trebuie realizate pană în 31 martie 2017, proba scrisă fiind programată în 20 aprilie 2017. Din acest motiv, candidaţii care se află în primul an de activitate nu pot susţine proba scrisă în acest an şcolar, ei neavând stagiul de minim un an la catedră. Ei se pot înscrie la examenul de definitivat şi pot realiza în acest an şcolar prima inspecţie, urmand ca în anul şcolar următor să susţină a doua inspecţie, să li se evalueze portofoliul şi să participe la examenul scris.

Pentru a trece examenul, candidaţii trebuie să obţină cel puţin media 8.

Nu este o noutate că în ultimii ani, meseria de dascăl şi-a pierdut din atractivitate, cei care îşi dau definitivatul în învăţământ fiind, de regulă, cadre didactice tinere, proaspăt intrate în sistem.

