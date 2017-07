Singura elevă de 10 de la Evaluarea Naţională: “Munca suplimentară de zi cu zi a fost cheia succesului meu” Andreea Vilcovschi

Dacă la Evaluarea Naţională de anul trecut, patru elevi sălăjeni au reuşit performanţa de a obţine 10 pe linie, în acest an, un singur candidat a avut lucrări perfecte atât la limba şi literatura română, cât şi la matematică. Este vorba despre Andreea Valentina Martin, absolventă a clasei a VIII-a la Liceul de Artă “Ioan Sima” din Zalău.

Sociabilă şi foarte ambiţioasă, după cum se autocaracterizează, Andreea Martin susţine că rezultatul merituos de la examen are în spate multe, foarte multe ore de studiu intens, nu doar în timpul orelor de curs, ci şi în timpul liber. Acest lucru se reflectă şi în media generală a claselor V-VIII, adolescenta absolvind ciclul gimnazial cu 9,87. Rezultatatul, adunat cu media de la Evaluare îi vor permite să îşi îndeplinescă visul de a studia la cel mai bun liceu din judeţ – Colegiul Naţional “Silvania”, la profilul matematică-informatică intensiv.

“Mi-am sacrificat multe ore din timpul meu liber pentru a ajunge aici şi pentru a obţine aceste rezultate de care acum sunt mândră. De asemenea, profesorii, familia şi prietenii au jucat un rol important în pregătirea mea pentru Evaluarea Naţională. În cele mai multe cazuri, pregătirea de la clasă nu poate aduce rezultate maxime. Meditațiile au un rol important în obținerea acestor note”, spune eleva de 10. Cu toate acestea, a reuşit să îşi facă timp şi pentru hobby-ul ei – dansul popular: “Fac parte din ansamblul folcloric Columna încă de la grădiniţă, dansurile reuşind sa reprezinte o portiţă de scăpare din calea stresului şi a presiunii provocate de şcoală şi Evaluarea Naţională. Am reuşit sa realizez un echilibru intre timpul alocat studiului şi timpul meu liber”.

Pasionată de matematică şi limba română, Andreea consideră că se poate face carte la orice şcoală, fie că vorbim de una de cartier ori din zona centrală, cu profil vocaţional sau nu. Important este ca elevul să îşi dorească să studieze, iar profesorul să fie devotat meseriei de dascăl. “Nu am crezut niciodată în percepţiile potrivit cărora poţi face carte doar la şcolile cu tradiţie, din zona centrală. Mereu am fost mândră să fiu elevă a Liceului de Artă. Aceasta şcoală nu este specializată doar pe partea artistică, astfel existând două profiluri: unu artistic şi unul de cultură generală. De altfel, elevii de la şcoala noastră au reuşit multe rezultate bune şi foarte bune la olimpiadele şi concursurile şcolare, iar profesorii pun mult suflet în ceea ce fac şi se implică mult în dezvoltarea noastră”, spune ea.

Despre subiectele de la Evaluare, adolescenta spune că au fost de nivel mediu. Cu toate acestea, adaugă ea, rezolvarea lor a necesitat multe pregătire. “Munca suplimentară de zi cu zi a fost cheia succesului meu”, punctează ea.

La Evaluarea Naţională din acest an au participat 1.803 elevi din judeţul Sălaj, fiind întregistrată o singură medie de 10, faţă de cele patru de anul trecut. Promovalibilitatea a fost de 75,16 la sută, cu 2,5 la sută mai mare decât în 2016.

Comentarii

Comentari