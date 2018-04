Șimleuancă pe cel mai înalt loc la un important concurs național

Etapa naţională a concursului ”Made for Europe” a avut loc în intervalul 11-14 aprilie 2018, la Constanța, cu participarea a 136 elevi, care au prezentat 131 produse finale. Raluca Nicoleta Ardelean, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, a obţinut Premiul I cu produsul denumit ”CEEA – Resurse educaționale pentru promovarea activităților experimentale în laboratorul de chimie.” Concursul este organizat în fiecare an cu scopul de a promova şi de a pune în valoare experienţele pozitive şi produsele finale, realizate în proiectele finanţate prin programe comunitare, în acest an premiul cel mare în Șimleu Silvaniei. Produsul prezentat este un rezultat al proiectului de parteneriat european finanțat prin programul Erasmus+, Educație școlară cu titlul ”Chemistry Experiments – a European Approach,” un proiect coordonat de Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, în perioada 2015-2017. Eleva a fost însoţită la Constanţa, de profesorul ei îndrumător Mircea Brăban, iar Natalia Aida Pop, inspector pentru proiecte educaţionale, s-a numărat printre membrii Comisiei Centrale.