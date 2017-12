Şcoli din 17 judeţe, partenere în cel mai mare proiect educaţional de voluntariat şi caritate

Alexandru Moldovan

Aproximativ 700 de cadre didactice şi peste 8.000 de preşcolari şi şcolari din 17 judeţe sunt implicaţi în ediţia din acest an, a IV-a, a proiectului educaţional de voluntariat şi caritate ‘Petale-n vânt’, cea mai mare iniţiativă de acest gen la nivel naţional, ce îşi propune sprijine financiar şi moral copiii defavorizaţi, prin intermediul unor activităţi de voluntariat şi caritate ce se derulează pe parcursul unui an.

Proiectul a fost demarat în anul şcolar 2012-201317, de către Colegiului Tehnic ‘Alesandru Papiu Ilarian’ din Zalău şi a strâns, iniţial, 17 unităţi de învăţământ din Sălaj implicate activ în ateliere de creaţie, confecţionând obiecte vândute mai apoi la târguri şcolare, pentru a ajuta financiar o asociaţie social-comunitară. După ce la ediţia anterioară, interjudeţeană, au participat 46 de unităţi de învăţământ din şapte judeţe, colectându-se aproape 60.000 de lei, în acest an proiectul devine unul naţional, cu implicarea a 87 de şcoli din 17 judeţe.

‘Anul trecut au fost 316 cadre didactice şi 46 de unităţi de învăţământ din şapte judeţe. (…) În total, caritatea voluntariatului a adus donaţii în valoare de 57.581 de lei. La ediţia a IV-a suntem 17 judeţe şi împreună, din aceste judeţe, ne-am adunat 87 de unităţi de învăţământ. Nu cred că la nivel naţional mai există atâţia oameni într-un singur loc. Şi în această ediţie se urmăreşte promovarea valorilor morale şi a spiritului civic prin activităţi recreativ-creative menite să pună în valoare importanţa educaţiei nonformale în procesul educativ. Ateliere de creaţie, lucrări pentru simpozion, activităţi de reciclare şi conştientizare, concursuri şi târguri pentru a sărbători copilăria şi jocul – o paletă bogată de acţiuni care ajută în mod direct la organizarea unor târguri-expoziţii cu donaţie în scop caritabil’, a precizat joi, la conferinţa de deschidere, Alina Cotoi, coordonator al proiectului.

Beneficiarii în acest an, pentru 17 judeţe, vor fi 13 asociaţii, pentru Sălaj fiind vorba de Asociaţia ‘Inimioare fericite’, din Bobota, către care vor fi direcţionate fondurile colectate din acţiunile caritabile din judeţele Sălaj, Cluj, Satu Mare şi Dâmboviţa.

‘Toţi suntem petale aduse de vânt la un loc… Nicio şcoală din proiect nu înseamnă nici mult nici puţin, toţi suntem un singur tot, luptând împreună pentru a da speranţă cuiva, pentru a schimba o viaţă sau a mai prelungi una, fie şi numai cu o zi. Uneori avem impresia că munca depusă este imensă, că luptăm degeaba, dar acest lucru nu mai contează deloc atunci când vezi bucuria din ochii unui copil căruia viaţa nu i-a surâs. Întotdeauna am adus speranţa. Acestea sunt petalele: 87 de instituţii, 27 de parteneri, 4 coordonatori principali, 21 coordonatori regionali, 87 coordonatori de instituţii, aproximativ 700 de cadre didactice şi peste 8.000 de preşcolari şi şcolari. Din acest an, nu mai avem nume separate, ci suntem toţi petale-n vânt’, a conchis Alina Cotoi.