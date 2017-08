Rechizite pentru elevii fără posibilităţi materiale

Aproape 365.000 de copii defavorizaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazinal vor beneficia de rechizite printr-un proiect de 6,7 milioane de euro, din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (AM POAD), a informat Ministerul Dezvoltării.

De pachetul de rechizite, inclusiv ghiozdane, vor beneficia preșcolari și școlari care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50 la sută din salariul de baza minim brut pe țară.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 din cadrul MDRAPFE a lansat Ghidul solicitantului „Acordarea de materiale scolare pentru anul școlar 2017/2018” POAD, pentru un proiect în valoare de 6,75 milioane euro prin care vor fi oferite rechizite școlare unui număr de aproximativ 365.000 de copii defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, pentru anul școlar 2017 – 2018, se arată în comunicat.

POAD vine în completarea Programului Național de Rechizite Școlare finanțat de la bugetul de stat și derulat în fiecare an de Ministerul Educației Naționale. Proiectul vizează creșterea participării la cursuri a elevilor fără posibilități materiale și prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către aceștia.

Ministerul Educației Naționale va implementa proiectul la nivel național, în parteneriat cu inspectoratele școlare din întreaga țară.