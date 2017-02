Provocare și pentru elevii sălăjeni: Concursul național „Școala Zero Waste” 2017 se apropie cu pași repezi Olivian Vadan

Școlile sălăjene pot să se înscrie până vineri, 3 martie, la Școala Zero Waste – un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă destinat elevilor din învățământul primar și gimnazial din România. Perioada de desfășurare a competiției Școala Zero Waste este 13 martie – 12 mai 2017.

Desfășurarea competiției este simplă. Școala care acumulează cele mai multe puncte este desemnată câștigătoare. Punctele se obțin din organizarea cât mai multor acțiuni educaționale din lista oferită de organizatori și din colectarea selectivă a mai multor deșeuri reciclabile: hârtie/carton, aluminiu, plastic/pet și altele.

Detalii suplimentare despre procedura de înscriere și desfășurarea concursului pot fi găsite pe site-ul organizatorului, EcoStuff Romania, sau pe pagina de Facebook.

Premiul cel mare este reprezentat de o tablă interactivă. Cei mai buni și implicați cinci elevi din primele 10 școli clasate vor participa la “Zero Waste Summer Camp” – tabără de educație ecologică organizată în luna august, lângă Timișoara.

Și în acest an accentul va fi pus pe componenta educațională, elevii fiind încurajați să organizeze și să participe la cât mai multe activități din lista propusă de organizatori. Fiecare activitate realizată aduce un anumit număr de puncte, oferindu-se astfel șanse egale tuturor școlilor participante, indiferent dacă sunt de la oraș sau de la țară, dacă au sau nu mulți elevi, sau dacă numărul participanților este mare sau mic.

Organizatorii își doresc să răsplătească eforturile cât mai multor elevi implicați în acest concurs. Pe această cale invită toate companiile care doresc să se implice și să acorde premii speciale, indiferent de valoarea acestora și indiferent de județ să ia legătura cu organizatorii la scoalazerowaste@ecostuff.ro.

„Aflat deja la a 5-a ediție, concursul susține și întărește obiceiul colectării selective începând cu vârsta la care copiii își formează valori și deprinderi pe care le vor avea tot restul vieții. Prin implicarea copiilor vom contribui indirect și la informarea și responsabilizarea membrilor familiilor”, transmite Radu Rusu – Ecostuff România.

Comentarii

comments