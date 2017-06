Profesorii sălăjeni strâng semnături pentru greva generală Andreea Vilcovschi

Cadrele didactice din judeţ ameninţă că vor închide unităţile de învăţământ în ultima săptămână din acest an şcolar, în semn de protest faţă de prevederile legii salarizării.

“Nimic din ce am solicitat Parlamentului în ceea ce priveşte sistemul de salarizare a componentei învăţământ nu s-a aprobat vom propune colegilor noştri ca din 12 iunie să intrăm în grevă generală”, ne-a declarat Eusebiu Lehene, preşedintele Ligii Sindicatelor din Învăţământ Sălaj. Acesta susţine că învăţământul a rămas în ultimul sfert al grilei de salarizare.

În vederea declanşării grevei generale, reprezentanţii sindicatului vor demara acţiunea de strângere de semnături. După cum susţine Lehene, organizarea unui astfel de protest este condiţionată de acordul a jumătate plus unu din totalul celor aproximativ 3.300 de cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământul sălajean.

Totodată, nu este exclusă şi boicotarea examenelor naţionale.

