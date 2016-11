Pinochio a petrecut alături de copiii de la grădinița ce-i poartă numele Andreea Vilcovschi

Peste 200 de copii de la Grădinița cu Program Prelungit “Pinochio” din Zalău au sărbătorit joi, 24 noiembrie, prima ediţie a “Zilei Pinochio”. Direct din lumea poveştilor, Pinochio a venit la cei mici încărcat cu dulciuri şi i-a încântat cu un spectacol de teatru de păpuşi în care vedetă a fost o găinuşă moţată.

“În 24 noiembrie s-a născut Carlo Collodi, creatorul vestiei păpuşi însufleţite. Pentru că Pinochio este mascota grădiniţei noastre, am decis ca începând din acest an să marcăm acest moment prin acţiuni specifice, sub genericul <<Ziua Pinochio>>”, ne-a declarat directorul unităţii de învăţământ, Silvia Sava.

