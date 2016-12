Liceul de Artă “Ioan Sima” din Zalău rămâne fără microbuz Florin Negoiţă

Microbuzul cel nou, pe care Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău l-a primit acum mai bine de un an şi care zace nefolosit în curtea instituţiei, va ajunge în Mirşid, în zilele următoare. Motivul pentru care elevii de la “Ioan Sima” rămân fără microbuz este faptul că instituţia nu are în organigramă un post de şofer, aprobat de Inspectoratul Şcolar Sălaj. Trebuie specificat faptul că, pentru a putea folosi acest microbuz, este nevoie şi de licenţă de transport, iar şoferul trebuie să deţină un permis de conducere de categorie specifică unui astfel de tip de transport, fiind necesare totodată şi alte condiţii speciale de îndeplinit. Microbuzul va pleca spre Mirşid, acolo unde elevii care vin spre Zalău pentru a participa la orele de curs nu au cu ce să se deplaseze de acasă până la şcoală şi înapoi. Microbuzul este transmis spre foloşinţă, pentru o perioadă de maximum şapte luni, administraţiei comunei Mirşid. Proiectul de Hotărâre supus votului consilierilor locali nu a trecut fără tensiuni, consilierii locali PNL spunând că Inspectoratul Şcolar dar şi autorităţile se fac vinovaţi de această situaţie şi că normal ar fi fost ca primăria Zalău să încerce să ţină bunurile pe care le-a dobândit cu greu, pentru folosinţa proprie. Primarul Ionel Ciunt a explicat faptul că este vorba de o decizie provizorie, care vine în sprijinul unor elevi aflaţi în dificultate. Edilul a ţinut să precizeze faptul că acest microbuz nou nu a fost niciodată folosit şi că riscă să se degradeze sau să nu mai corespundă la un moment dat din punct de vedere tehnic, în acest fel. Până la urmă, faptul că Primăria Municipiului Zalău a găsit, pentru câteva luni, o utilitate acestui mijloc de transport, ajutându-i pe elevii care oricum se chinuie cu naveta zilnic, este un lucru bun, însă acest lucru nu scuteşte de vină pe cei responsabili din Inspectorat, aceştia având timp de peste un an la dispoziţie să găsească o soluţie şi să aprobe în primul rând, postul pe care Liceul l-a solicitat de mai multe ori. Darea în folosinţă a bunului este valabilă până la sfârşitul anului şcolar 2016 -2017 însă, potrivit celor declarate de primarul Ionel Ciunt, dacă administraţia comunei Mirşid va găsi mai repede o soluţie pentru a rezolva problema transportului elevilor până la Zalău, microbuzul cel nou se va întoarce într-un timp mai scurt decât cel prevăzut în curtea Liceului “Ioan Sima”.

