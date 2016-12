La Şimleu Silvaniei: Concursul interjudeţean de matematică „Teodor Topan” Magazin Salajean

Motto: „Matematica este regina ştiinţelor”.

Johann Karl Friedrich Gauss (1777-1855), matematician, fizician şi astronom german

Timp de două zile, 16-17 decembrie 2016, oraşul Şimleu Silvaniei a devenit gazda primitoare a peste 300 de persoane participante la ediţia a XI-a a Concursului interjudeţean de matematică „Teodor TOPAN” (elevi, profesori, delegaţi etc.). Pe profesorul Teodor Topan (3 ianuarie 1946-23 iunie 2006) l-am cunoscut în vara anului 1968 la mare, în Tabăra elevilor de la Năvodari, fiind, apoi, colegi de „breaslă” la Şcoala Gimnazială nr 1 din Şimleu Silvaniei (actuala Şcoală „Silvania”). Acum 10 ani, după regretabila lui dispariţie, scriam, printre altele: „Membru marcant al galeriei de profesori şimleuani şi sălăjeni, profesorul Teodor Topan era venerat ca un profesor de geniu. S-a născut cu pasiunea matematicii, iar pe parcurs a dobândit-o pe cea a poeziei. Celebru prin omenescu-i firesc şi cu o gândire tot mai maturizată de trecerea timpului care-l durea, Teodor Topan s-a mişcat uşor şi strălucit între cifre şi cuvinte, între discipoli şi părinţii acestora, între colegi şi prieteni. Autor al mai multor culegeri de probleme de matematică şi volume de poezii, profesorul Teodor Topan a rămas în mintea şi sufletul discipolilor şi comunităţii şimleuane ca un dascăl şi poet de excepţie. Parafrazând titlul ultimului său volum de poezie, „Triunghiul cu stele”, el a fost drept ca triunghiul dreptunghic, echidistant ca cel echilateral şi a apucat calea spre stele, aşa cum converg, în sus, laturile triunghiului isoscel”.

Pentru a veni în sprijinul elevilor talentaţi şi capabili în ale matematicii, în anul 2006, s-a instituit Concursul de matematică „Teodor Topan”. Actuala ediţie a fost organizată de Şcoala Gimnazială „Silvania”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi cu sprijinul Primăriei Şimleu Silvaniei. La concurs, pe bază de invitaţie, au participat 276 de elevi (129 de fete şi 153 de băieţi) din clasele V-XII, reprezentând 31 de şcoli şi licee din România şi cinci din Republica Moldova. Ca atare, concursul a căpătat un caracter internaţional! Desigur, unul neoficial…

Comisia de organizare a cuprins: un preşedinte, ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei; doi vicepreşedinţi, drd. George Ţurcaş (fost elev al prof. Teodor Topan) – Warwick Mathematics Institute din Anglia şi drd. Vlad Crişan – Georg-August-Universitat Göttingen din Germania şi şapte profesori membri: Adonia Opriş – inspector şcolar de specialitate, Angela Maria Lipo – director, Mariana Ghile – director adjunct, Simona Chimişliu – consilier educativ, Adriana Crişan, Floare Radu şi Elisabeta Nichita (toate şase de la Şcoala „Silvania” Şimleu Silvaniei) şi un secretar: prof. Sorina Haiduc – CT „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei. Din Comisia de elaborare a subiectelor au făcut parte: conf. univ. dr. Dorel Miheţ – Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii de Vest din Timişoara, asist. univ. dr. Andrei Eckstein – Universitatea „Politehnica” din Timişoara, prof. univ. dr. Dorin Andrica – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cei doi doctoranzi şi student Vlad Mihaly – Universitatea „Tehnica” Cluj-Napoca.

Comisia de evaluare a fost formată din: cei doi doctoranzi, trei profesori de matematică din judeţul Sălaj pentru fiecare clasă şi profesori de matematică din şcolile şi liceele invitate.

La festivitatea de deschidere, Angela Maria Lipo, George Ţurcaş şi Septimiu Cătălin Ţurcaş au ţinut alocuţiuni tematice, referindu-se, printre altele, la: obiectivele concursului, organizarea şi desfăşurarea acestuia, stabilirea clasamentelor şi modul de premiere.

Întrecerile s-au desfăşurat în 12 săli de clasă ale Şcolii „Silvania”, iar subiectele au constat din patru probleme: cu numere naturale (clasa a V-a), algebră şi geometrie (clasele VI-VIII), mulţimi şi elemente de logică matematică şi vectori în plan (clasa a IX-a), numere reale şi mulţimea numerelor complexe (clasa a X-a), algebră şi analiză matematică (clasele XI-XII). Pentru rezolvarea acestora, elevii claselor V-VIII au avut la dispoziţie două ore, iar cei din clasele IX-XII, trei ore.

De menţionat faptul că, masa şi cazarea unor participanţi a fost asigurată de LT „Ioan Ossian”, iar, în cele două zile, participanţii au avut prilejul să viziteze oraşul. În acest context, drd. Daniel Stejerean – director al Centrului Naţional de Informare Turistică Şimleu Silvaniei a încheiat un parteneriat cu organizatorii pentru promovarea patrimoniului cultural şi istoric, cel reprezentativ pentru oraş. Printre activităţi s-au aflat, atât prezentări tematice ale istoriei urbei de la poalele Măgurii Şimleului şi ale principalelor obiective turistice, cât şi vizitarea Sinagogii, monument istoric remarcabil din urbea şimleuană, unde se află „Muzeul Holocaustului” din Transilvania de Nord. Activităţile s-a desfăşurat sub forma unor workshop-uri (grupuri de lucru) interactive, apreciate de cei prezenţi.

Primii trei clasaţi au fost declaraţi: clasa a V-a: 1. Victor Vorona – LL „Mihail Kogălniceanu” Chişinău (Republica Moldova); 2. Daniela Tariţa – LT „Mircea Eliade” Chişinău (Republica Moldova); 3. Matei Dragoş – CN „Mihai Eminescu” Satu Mare; clasa a VI-a: 1. Andrei D.T. Potfălean – CN „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca (punctaj maxim); 2. Cosmin Popan – CN „Mihai Eminescu” Satu Mare; 3. Lorena Maria Hanţig – Şcoala Gimnazială nr.7 Borşa (jud. Maramureş); clasa a VII-a: 1. Cseke Ştefan – CN „Emanuil Gojdu” Oradea; 2. Codruţ Copas – Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău; 3. Luca Fechete – CN „Emanuil Gojdu” Oradea; clasa a VIII-a: 1. Filip Vaida – CN „Emanuil Gojdu” Oradea; 2. Mihnea C.D. Leonte – CN „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 3. Alexandru Cantor – Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Turda; clasa a IX-a: 1. Adrian Boroica – CN „Gheorghe Şincai” Baia Mare; 2. Vlad-Bogdan A.Coroian – CN „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; 3. CN „Emanuil Gojdu” Oradea; clasa a X-a: 1. Dragoş D.R. Crişan şi Andrei V.L. Petrindean – ambii de la CN „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca (la egalitate); 2. David Purcar – CN „Unirea” Târgu Mureş; 3. Robert Pop – L.Teologic Baptist „Emanuel” Oradea; clasa a XI-a: 1. Bogdan Blaga; 2. Anda Tenie – amândoi de la CN „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureş; 3. Natan Tiutiu – L. Teologic „Emanuel” Oradea; clasa a XII-a: 1.Tőtős György – CN „Silvania” Zalău; 2. Cristina Tiutin ; 3. Titus Trifan – ambii de la L. Baptist „Emanuel” Oradea.

Festivitatea de premiere s-a desfăşurat la Casa de Cultură a oraşului, unde Angela Maria Lipo, George Ţurcaş şi Septimiu Cătălin Ţurcaş au făcut aprecierile de rigoare asupra întregii activităţi. S-au acordat câte trei premii (I, II şi III) şi trei menţiuni pentru fiecare clasă (V-XII). Oficierea a fost făcută de primarul Septimiu Cătălin Ţurcaş şi a constat în: diplome, medalii şi cărţi de matematică de la Editura „Paralele 45” din Piteşti (mulţumiri pentru sponsorizare!) şi de la Editura „GIL” din Zalău, însoţite de felicitările de rigoare. În plus, primii trei clasaţi la fiecare clasă au primit câte un plic cu bani (250 de lei – premiul I, 200 de lei – premiul II şi 150 de lei – premiul III).

După „fotografia de grup”, drd. George Ţurcaş, printre altele, a spus: „A fost o ediţie frumoasă, o experienţă plăcută, pentru că am învăţat din cele anterioare. Nivelul concursului a fost unul ridicat, mai accentuat la clasele de liceu. Mă voi implica şi în organizarea şi desfăşurarea ediţiilor viitoare şi voi atrage foşti elevi şi premiaţi la concursurile anterioare, încercând să promovăm excelenţa în matematică în oraşul Şimleu Silvaniei”.

În final, Septimiu Cătălin Ţurcaş le-a mulţumit participanţilor şi, dorindu-le nenumărate succese şi multă sănătate, le-a urat: Crăciun Fericit! şi An Nou Fericit!

Prof. Marin Ştefan

