La Șimleu Silvaniei: Cinste lor, olimpicilor!

Motto :„ Învățat este omul care nu termină niciodată de învățat”.

Lucian BLAGA (1895 – 1961), poet, dramaturg, și filozof român

OLIMPIADELE ȘCOLARE sunt concursuri ale celor mai buni elevi, cei care formează elita fiecărei instituții de învățământ. Acești elevi deosebiți, încrezători în puterea minții lor și cu un bun spirit competitiv, precum și profesorii care îi pregătesc cu mult profesionalism, fac cinste educației, învățământului românesc. Fiecare dintre aceștia, elev sau profesor, este conștient de faptul că efortul suplimentar față de colegi, cel pentru obținerea performanțelor dorite, se va răsfrânge pozitiv asupra lor, fiind apreciați și răsplătiți cum se cuvine, la toate nivelurile. Am mai spus și repet : educația, cu tot ceea ce ține de învățământ, este cea mai importantă prioritate a unei națiuni, cea care-i formează pe toți, în toate profesiunile. „De învățat înveți multe și de la toți. Dar profesor nu e decât cel care te învață să înveți” (Constantin Noica, filozof român). Totuși, educația, ca întâietate, nu trebuie despărțită de sănătate! Dacă n-ai sănătate…

În acest context, marți, 27 martie 2018, în sala mare a Primăriei din Șimleu Silvaniei, s-a desfășurat FESTIVITATEA DE PREMIERE A ELEVILOR, cei care s-au calificat la finalele pe țară ale olimpiadelor și concursurilor școlare. După salutul de „bun venit !”, ing. Septimiu Cătălin Țurcaș – primarul orașului, a anunțat scopul adunării, evidențiind și felicitând protagoniștii pentru întreaga activitate școlară și pentru performanțele obținute, datorită cărora orașul Șimleu Silvaniei și județul Sălaj vor fi reprezentate la nivel național. În discursul său, Septimiu Cătălin Țurcaș a spus : (…) Cel mai important lucru este că voi, stimați elevi, cei care sunteți prezenți astăzi aici, sunteți prezenți în calitate de cei mai buni dintre cei buni. Și aceasta este pentru noi o mare bucurie, ca, în fiecare an, să constatăm că unii dintre elevi vin a doua, a treia, a cincea oară, aici, să-și ridice premiul, alții în premieră. Să constatăm că șimleuani deștepți ne reprezintă cu cinste la olimpiadele naționale, că sunt cei mai buni din județ. Și vreau să vă mulțumesc pentru asta. (…) Întotdeauna, cei mai buni vor câștiga în viață. (…) Vreau să mulțumesc, evident, profesorilor pentru că, trebuind să fie în spatele vostru, este mai dificil. Și nu în ultimul rând, părinților voștri, cei care se străduiesc, și sunt convins că reușesc, să vă asigure tot ceea ce pot ei mai bine. (…)”.

În continuare, Septimiu Cătăilin Țurcaș a înmânat fiecărui elev „Diploma de Excelență” personalizată și un plic cu bani, în aplauzele celor prezenți. Iată premiații și profesorii coordonatori:

Școala Gimnazială „Silvania” : cultură civică : Larisa-Medeia Vlăduțescu (VIII A) și Ilaria-Maria Prian (VIII B) – prof. Simona Duma ; geografie : Iarina-Valentina Ihoș (VIII B) – prof. Daniela-Crinuța Oltean ; fizică : Lorena-Maria Buzea (VIII A) – prof. Marioara Ghile ; religie greco-catolică : Iulia Nosal (VII B) – prof. Florin Mărincean; matematică: Alexandru Crișan (VII A) – prof. Adriana-Teodora Crișan; chimie: Lorena-Maria Buzea (VIII A) și Denis-Andrei Moga(VIII D) – prof. Maria Borz.

Școala Gimnazială „Báthory István” : limba maghiară : Bőti Kincső Sarolta (VI A) – prof. Gombos Brigitta.

Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” : discipline economice : Andreea-Diana Cristuțiu (XII F) – prof. Bianca Adriela Șerban, prof. Mariana Nicoleta Nosal și prof. Berek Aliz Ildikó ; fizică : Andrei-Mihai Vasil și Andrei-Petru Oltean (ambii , X C) – prof. Florin Butușină ; limba franceză : Andra-Dora Chiș (XII A) – prof. Camelia Sârbe ; limba germană : Henrieta Viola Gal (XII B) – prof. Matei Erika ; limba latină : Andreea-Laura Tămaș (X A) – prof. Ruxanda Chirică ; limba maghiară : Orosz Timea-Gabriela (XII B) – prof. Nagy Eleonora ; limba română : Diana-Ștefania Crișan (XII C) – prof. Anca Ioana Mureșan ; matematică : Florentina-Raluca Sîrca (IX C) și Alexandra-Maria Boboiu (X C) – prof. Sorina Haiduc ; religie greco-catolică : Natalia Andreea Rațiu (X C) și Ioana-Maria Buboiu (XII C) – prof. Florin Mărincean ; concursul de matematică aplicată „A. Haimovici” : Sergiu-Adrian Pop (X F), Flaviu-Constantin Boșca (XI F) și Cristian Jurcău XII E) – prof. Maria Conde și Ioana-Ximena Remeș (XII F) – prof. Sorina Haiduc ; festivalul național de arte „LicArt”- secțiunea fotografie : Paniti Roland (XI A) – prof. Claudia Crăciun ; concursul „Made for Europe” : Raluca-Nicoleta Ardelean (X C) – prof. Mircea Brăban.

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” : religie greco-catolică : Lorena Maria Todoran (IX C) – prof. Florin Călin Mărincean.

Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” : resurse naturale și protecția mediului, specialitatea tehnician veterinar : Oana Felicia Stanca (IX A) – prof. Gheorghina Preda și Kabai Ottó.

La inițiativa lui Septimiu Cătălin Țurcaș, în conjunctura evenimentului sărbătorit, au vorbit : prof. Ruxanda Chirică (CN „Simion Bărnuțiu”), prof. Angela-Maria Lipo (directoare a Școlii Gimnaziale „Silvania”), prof. Bianca Adriela Șerban (directoare a CN „Simion Bărnuțiu”), eleva Iarina-Valentina Ihoș (Școala Gimnazială „Silvania”) și eleva Andreea-Diana Cristuțiu (CN „Simion Bărnuțiu”). Alocuțiunile acestora au fost cât se poate de pertinente, reliefând competență și profunzime în cele două ipostaze ale procesului instructiv-educativ: profesor – elev. Fiecare discurs a fost urmărit cu mult interes și apreciat de cei prezenți. Cuvântarea doamnei Angela-Maria Lipo a fost una detaliată și pilduitoare, întrucât „de învățat înveți multe și de la toți, dar profesor nu e decât cel care te învață să înveți” (Constantin Noica, filozof român).

În final, Septimiu Cătălin Țurcaș i-a felicitat, din nou, pe cei 29 de „olimpici” șimleuani, le-a urat mult succes și i-a invitat la o „fotografie de grup”.

Succes la fazele naționale, TUTUROR!

Prof. Marin ȘTEFAN