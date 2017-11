La Şimleu Silvaniei: Cercul pedagogic al directorilor de şcoli gimnaziale

Motto: „Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele ei sunt dulci”.

ARISTOTEL (384 – 322 î.Hr.), savant şi filozof grec

În lumea întreagă, procesul educaţional este un act de: socializare, culturalizare, formare şi dezvoltare a pesonalităţii elevilor. Totuşi, societatea contemporană este în continuă transformare. În cadrul unei schimbări benefice, managementul asigurării calităţii organizaţionale reprezintă un cadru major de manifestare a factorului uman. Ca o componentă de bază a determinării succesului şi performanţei activităţii oricărei organizaţii, managementul calităţii reprezintă elementul esenţial şi absolut necesar pentru progresul fiecărei instituţii de învăţământ. Ca atare, la noi, în cadrul strategiei Ministerului Educaţiei Naţionale, managementul calităţii în învăţământul preuniversitar este o năzuinţă care asigură calitatea educaţiei prin: capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul propriu-zis al calităţii.

În acest context, miercuri, 22 noiembrie 2017, Şcoala Gimnazială „Horea” din Şimleu Silvaniei a fost gazda desfăşurării Cercului pedagogic al directorilor şcolilor gimnaziale din Centrul Metodic Şimleu. Această prestigioasă instituţie de învăţământ s-a înfiinţat în anul 1952, ca Şcoală Primară. În anul 1962 a căpătat numele de Şcoala Generală nr.2, iar în anul 1991 a primit numele de Şcoala Generală „Horea”. În perioada 2005-2011 s-au arondat acesteia: Şcoala Primară şi Grădiniţa din Bic, Şcoala Gimnazială Cehei, Grădiniţa cu program prelungit nr.1, Grădiniţa cu program normal Cehei şi cea din Pusă 2.

Au participat directorii: prof. Angela Lipo – Şcoala „Silvania”, Prof. Cosmin Porcar – Şcoala „Horea”, prof. Elena Roxana Sabău – Şcoala „Nr.1 Pustă”, prof. Vida Anna Margareta – Şcoala „Báthory István” (toţi patru din Şimleu Silvaniei), prof. Bacsadi Diószegi Paraschiva – Şcoala Nr.1 Boghiş, prof. Birta-Szabó J. János Tamás – Şcoala Nr.1 Camăr, prof. Szabó Adel Emese – Şcoala Nr.1 Carastelec, prof. Livia Gligor – Şcoala „Avram Iancu” Halmăşd, prof. Liviu Mircea Ola – Şcoala Nr.1 Ip, prof. Aurelian Ghile – Şcoala Nr.1. Marca, prof. Filip Gyöngyi – Şcoala Nr.1 Pericei, prof. Victor Criste – Şcoala Nr.1 Plopiş, prof. Mircea Gui – Şcoala Nr.1 Valcău de Jos şi prof. Dénes Irina – Şcoala Nr. 1 Vârşolţ.

La început, după salutul de „bun-venit!”, în mod ospitalier, prof. Angela Lipo – responsabil al Cercului Pedagogic a anunţat tema activităţii: „Implementarea sistemului de control intern/managerial în unitatea de învăţământ preuniversitar”. A făcut cunoscut programul de desfăşurare şi a prezentat oficialităţile Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj (IŞJS), venite la acest cerc pedagogic: prof. Mioara Gudea – inspector şcolar general adjunct, prof. Ildiana Jurcă – inspector pentru proiecte şi programe educaţionale, prof. Marcel Lucaciu – inspector pentru limba şi literatura română şi prof.dr. Teodor Sărăcuţ-Comănescu – inspector pentru învăţământul primar. Doamna Mioara Gudea, în discursul său, s-a referit la modul de cooperare/colaborare a IŞJS cu directorii de şcoli, apreciind tema aleasă pentru dezbatere, prin prisma cerinţelor etapei în care se află educaţia/învăţământul. Apoi, toţi participanţii au fost invitaţi să viziteze şcoala, în toată complexitatea ei: săli de clasă, laboratoare, bibliotecă etc. Elevii, aflaţi „la datorie” au fost, pe cât de emoţionaţi, pe atât de bucuroşi de această întrevedere „ad-hoc”, răspunzând pertinent la întrebările care le-au fost adresate. Oapeţii au apreciat şi diversitatea tematică a tablourilor, panourilor, afişelor etc. care „decorează” coridoarele şcolii. Printre acestea se află şi expoziţia permanentă de pictură pe pânză cu lucrări ale elevilor reprezentând şcolile: Horea, Silvania, Báthory István, CN „Simion Bărnuţiu” şi CT„Iuliu Maniu”, cei care activează la Cercul de Pictură „Silvan-Art” Şimleu Silvaniei, coordonat de prof. Dumitru Costălaş. În această împrejurare, prof. Costălaş a ţinut o alocuţiune tematică despre expoziţie.

A urmat activitatea de bază. După un expozeu tematic, profesoara Angela Lipo l-a rugat pe profesorul Cosmin Porcar să prezinte raportul întocmit. Astfel, în suport video, cu comentariile aferente, Cosmin Porcar a „etalat” un material amplu, documentat şi bine structurat, vizând „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial”. În acest sens, au fost reliefate, detaliat: dispoziţiile generale, structura organizatorică a comisiei, organizarea şedinţelor şi mecanismele de luare a deciziilor, atribuţiile comisiei, atribuţiile preşedintelui comisiei, atribuţiile secretarului comisiei, atribuţiile membrilor/conducătorilor de compartimente, atribuţiile responsabilului de riscuri şi dispoziţiile finale. De asemenea, s-a scos în evidenţă: definirea controlului intern/managerial şi caracteristicile lui; legislaţia specifică şi componentele controlului; instrumentele de control, procedurile, standardele şi etapele procesului de implementare; documentele elaborate. În rezumat, implementarea sistemului de control intern/managerial în învăţământul preuniversitar este o necesitate obiectivă şi de urgenţă în scopul asigurării compatibilităţii cu tendinţele învăţământului din ţările dezvoltate, creând bazele cooperării cu acestea, în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice. În plus, prof. Cosmin Porcar a prezentat fapte concrete despre modul în care şi-a desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea managerială, evidenţiind faptul că tot ceea ce s-a realizat este rodul unei bune conlucrări cu dascălii şcolii, cu elevii acesteia, precum şi cu părinţii lor.

Înaintea discuţiilor asupra celor prezentate, s-a desfăşurat un inedit moment cultural-artistic. Un grup de elevi din clasa a VI-a, coordonaţi de prof. Laura Chiş – consilier educativ (diriginta clasei), a prezentat spectacolul-pamflet „Educaţiune fără funcţiune”. Micii „actori”, în frunte cu „dăscăliţa” Dalia Şandor, s-au bucurat de aprecierile celor prezenţi, iar prof. Marcel Lucaciu le-a făcut propunerea de a participa la Festivalul de Teatru pentru elevi..

Partea a doua a activităţii cercului pedagogic a fost deosebit de „animată”, întrucât fiecare dintre cei prezenţi şi-a exprimat punctul de vedere, cu exemple concrete din propria școală. Toţi au apreciat „starea” foarte bună a şcolii, felicitându-l pe directorul Cosmin Porcar pentru acest lucru. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj au vorbit „la obiect”, însă au abordat şi probleme care ţin de sfera activităţii fiecăruia. N-au fost uitate, printre altele: sistemul de evaluare, respectarea termenelor la adresele oficiale de orice natură, orele de dirigenţie, situaţia elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, olimpiadele şcolare, manualele cu programe noi de la clasa a V-a, desfăşurarea lecţiilor la fiecare clasă. În unanimitate, s-a apreciat valoarea materialului realizat de către prof. Cosmin Porcar şi activitatea sa managerială, fiind răsplătit cu felicitări binemeritate. Aceeaşi atitudine a avut şi profesoara Angela Lipo în discursul domniei sale, îndemnându-şi colegii să trateze cu mult simţ de răspundere problema managementului şcolar, precum şi pe celelalte, cele care ţin de buna reuşită a procesului instructiv-educativ.

Concluzionând, redau, în rezumat, afirmaţiile doamnei profesoare Mioara Gudea: „Am venit cu plăcere la acest cerc pedagogic. Funcţia de director este o mare responsabilitate, având în vedere presiunile externe legislative şi financiare. Numărul în permanentă scădere al elevilor şi încadrarea în buget sunt unele dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm în prezent. Vă mulţumesc pentru buna colaborare pe care o aveţi cu noi, pentru felul în care răspundeţi cerinţelor noastre, care nu sunt puţine, dar trebuie să ne înţelegeţi pentru că şi nouă ni se cer foarte multe date, statistici şi alte materiale în cel mai scurt timp posibil. Sunt convinsă că dumneavoastră aveţi capacitatea de a gestiona cu înţelepciune situaţiile din şcoală şi sunteţi în măsură să vă stabiliţi priorităţile în aşa fel încât să asiguraţi cadrul optim de desfăşurare a activităţii. Valorizaţi-vă colegii, aveţi încredere în ei şi construiţi-vă echipe de lucru în care să delegaţi sarcinile, dar nu uitaţi niciodată că responsabilitatea este întotdeauna a dumneavoastră. Consider că astăzi, aici, s-a desfăşurat o activitate de succes. Mulţumesc şcolii gazdă pentru primirea călduroasă pe care ne-a făcut-o şi vă doresc, tuturor, multă sănătate şi împliniri depline, atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal”.

Prof. Marin Ştefan