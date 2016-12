La Şcoala “Silvania” Şimleu Silvaniei: Spectacolul de Crăciun „Bucurie în suflet” Magazin Salajean

Motto: „De Crăciun, toate drumurile duc acasă”.

Marjorie Holmes (1910-2002), scriitoare americană

Luna decembrie este luna cadourilor, dar mai cu seamă, este luna colindelor şi a datinilor prin care celebrăm Naşterea Domnului nostru, Iisus Hristos, cu recitaluri ale strămoşeştilor cântece româneşti de urare, când Sărbătoarea Crăciunului este anunţată prin obiceiul copiilor şi nu numai, acela de a merge cu colindul şi cu Steaua, pentru a vesti Naşterea Mântuitorului. Da, pentru că aceasta este a doua mare sărbătoare a creştinătăţii, dar cea mai aşteptată şi mai plină de farmec dintre toate sărbătorile. Naşterea Domnului – Crăciunul este primul praznic împărătesc cu dată fixă, sărbătorit de toţi creştinii, în fiecare an, pe 25 Decembrie.

În acest context, joi, 15 decembrie 2016, elevii Şcolii „Silvania” Şimleu Silvaniei, coordonaţi de cadrele didactice, au organizat spectacolul caritabil „Bucurie în suflet”, realizat de copii pentru copii şi pentru cei dragi lor – părinţi, rude şi prieteni – cu scopul de a le aduce în suflete bucuria şi emoţia minunatei şi sfintei nopţi a Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Spectacolul s-a desfăşurat pe scena Casei de Cultură a oraşului, devenită casa Crăciunului Silvaniei, fiindcă „de Crăciun, toate drumurile duc acasă” (Marjorie Holmes). Acolo, elevii Delia Lazăr şi Rareş Oltean (ambii în clasa a VII-a A) au fost „ gazde” ospitaliere pentru sutele de spectatori (o sală arhiplină, cu mulţi copii), îndeplinându-şi cu iscusinţă rolul de prezentatori. Jucăriile, rechizitele şi banii adunaţi la expoziţia cu produse realizate de elevi vor aduce destulă lumină pe chipurile unor copii defavorizaţi…

A fost o seară minunată, cu o atmosferă unică, pe placul întregii asistenţe. Spectacolul a început cu colindul „Eu cred în Moş Crăciun”, în care elevele Andreea Rus şi Natalia Rus au introdus întreaga asistenţă în magia marii sărbători care bate la uşa fiecăruia, declarându-şi sentimentele faţă de legendarul şi îndrăgitul personaj, cu barbă mare albă şi cu o mantie lungă roşie, cel care vine să împartă jucării şi dulciuri copiilor în noaptea de Crăciun.

În faţa celor prezenţi s-au perindat multe grupuri de elevi, susţinând diferite aspecte specifice. Elevii clasei a II-a B (înv. Angelica Şumălan) au cântat „Colindăm, colindăm iarna” şi „La Viflaim”, urmaţi de alţi talentaţi colindători: Gabriel Mirghiş – clasa a IV-a C („Ziurel de ziuă”- chitară şi voce) şi cei din clasa a I-a C (înv. Florica Bodea), care au anunţat Naşterea Mântuitorului într-o colindă italiană şi au cântat „Sus la poarta raiului”. Reprezentanţi ai clasei a III-a C (înv. Kándert Stela) au impresionat prin ţinuta şi ritmul paşilor de dans în valsul „Once Upon a December”. Elevii clasei a V-a A (coordonaţi de prof. Simona Chimişliu – diriginte) au devenit „îngeraşi”, vestind prin spiritul lor sfânt Naşterea Domnului (sceneta „Copiii şi îngeraşii”), iar eleva Maria Sabo (clasa a IV-a A) şi vioara sa fermecată au sensibilizat asistenţa cu „Om bun, deschide-ne poarta”. În această frumoasă atmosferă a sosit şi Moş Crăciun, adică Raul Drăgan, clasa a VIII-a A (pentru că „fără daruri, Crăciunul nu este Crăciun”- cum zicea prozatoarea americană Louisa May Alcott), aşteptat de colindătorii clasei a III-a B (înv. Alina Ciobanu) cu „O veste am adus” şi „Creştini, Crăciunul a sosit”, iar Marina Rus, Denisa Maxim şi George Puşcaşiu (toţi trei în clasa a VII-a C) au anunţat că „I sara Crăciunului”, prin melosul cântecului lor. În continuare, elevii clasei a I-a B (conduşi de înv. Sorina Vancea şi prof. Dorina Crăciun), prin dansul lor, au demonstrat că Moşul e…român! Admirabil a fost şi corul format de elevi ai claselor a IV-a A, B şi C (învăţătoare: Liana Chiş, Sanda Rusu şi Delia Remeş), interpretând colindele „Pe podele de nuiele” şi „Altfel de colind”. Colindătorii din clasele a VIII-a A şi B (conduşi de prof. Iulia Tîmpănariu), cu „Noche de paz, noche de amor” şi „Felice navidad”, în limba spaniolă, Ionela Coţe şi Iarina Ihoş (ambele, clasa a VII-a B), cântând „Jingle Bell Rock” şi „Rockin’ around the Christmas tree”, în engleză, pe dansul fetelor din a V-a C (coordonatoare, prof. Daniela Ardelean), precum şi elevii clasei a VIII-a D, împreună cu prof. Lia Ţîrlea, cu „Mon beau sapin”, în franceză, au încântat publicul, evidenţiind faptul de a celebra Crăciunul împreună: fiinţă cu fiinţă, religie cu religie, naţiune cu naţiune! Din nou, Gabriel Mirghiş, cu vocea-i minunată, a colindat cu „În seara sfântă de Crăciun”. Au ajuns în casa Crăciunului Silvaniei, călăuziţi de steaua magică, şi colindătorii din clasa a VI-a B: Antonia Sfăt, Iulia Moisi (ambele, voce) şi Vlad Biriş (vioară), cu „Steaua sus răsare”. Apoi, elevi din clasele a VIII-a A, a VII-a A, B, C şi a VI-a A, B (coordonatori, profesorii Anca Pop şi Marius Pop), printr-o sugestivă scenetă au prezentat momente nostime petrecute în jurul bradului, unde Moşul aşează cadourile de Crăciun. Pe frumoasa scenă, au apărut, încă o dată, dansatorii talentaţi ai clasei a III-a C (Valsul frumuseţii), fiind urmaţi de interpreţii Cristina Borz (clasa a VII-a D, voce) şi Casian Vancea (clasa a V-a C, la vioară), care au cântat „Deschide uşa, creştine” şi „Vin colindătorii”. În perspectiva păşirii în Anul Nou 2017, elevii clasei a I-a A (înv. Mariana Aionese) au prezentat un „moment artistic” cu o urare, pe cât de tradiţională, pe atât de înălţătoare. N-au lipsit elevii clasei a III-a A (înv. Eleonora Marinkaş), cu evocatoarele colinde „Noi, în seara de Crăciun” şi „Hai gazdă, deschide poarta”, iar învăţătoarea Adriana Maria Bonţe a fost aplaudată „la scenă deschisă” pentru interpretarea cântecului „La mulţi ani!”.

Prezentatorii au mulţumit elevilor prezenţi pe scenă şi părinţilor acestora pentru ceea ce au făcut întru reuşita spectacolului, şi publicului pentru participare şi aplauzele meritate adresate micilor artişti. De asemenea, au mulţumit conducerii Şcolii „Silvania” (prof. Angela Maria Lipo – director şi prof. Marioara Ghile – director adjunct), pentru susţinerea fermă în promovarea şi realizarea tuturor proiectelor şcolii, printre care se află şi spectacolul prezentat. În plus, au mulţumit prof. Simona Chimişliu – consilier educativ, pentru iniţiativa acestui spectacol caritabil şi, mai ales, pentru implicarea în organizarea şi desfăşurarea lui, precum şi profesorilor: Anca Pop, Sorina Moise, Liana Chiş, Sanda Rusu şi Marius Pop, pentru substanţiala contribuţie adusă la reuşita ineditului spectacol. I s-a mulţumit şi domnului Romeo Oltean (de la Primăria şimleuană) – cel care a fost şi este alături de fiecare dată de şcoală, cu tehnica „audio”. Pe deasupra, s-a mulţumit Firmei „Diandra Images” pentru ingeniosul decor al scenei şi fotografului Bogdan Moisi pentru pozele care vor face obiectul unui album al spectacolului.

Finalul festivităţii a fost marcat de o „imagine” memorabilă, când toţii colindătorii serii au apărut pe scenă, cântând „Mulţi ani trăiască!” şi adresând, tuturor, tradiţionalele urări româneşti: „Crăciun Fericit!” şi „An Nou Fericit!”.

Prof. Marin Ștefan

Comentarii

comments