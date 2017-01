Începe lupta pentru gradaţiile de merit! Andreea Vilcovschi

Ministerul Educatiei a aprobat metodologia si criteriile pentru acordarea gradatiilor de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2017.

Cadrele didactice din învăţământul sălăjean pot fi răsplătite cu gradaţii de merit dacă au avut rezultate deosebite în activitatea de dascăl. Respectivele gradaţii înseamnă un plus de 25 la sută din salariul de bază şi se acordă pe o perioadă de cinci ani. În aceste condiţii, dar şi pentru că numărul beneficiarilor acestor recompense băneşti este limitat, anual an se duce o competiţie aprigă pentru respectivele drepturi băneşti.

Potrivit legislaţiei, de aceste gradaţii pot beneficia cel mult 16 la sută din totalul angajaţilor din învăţământul preuniversitar din judeţ, din care se scade numărul celor aflaţi în plată. În cursul anului trecut, 163 de dascăli din Sălaj şi-au depus dosarele, însă doar 102 dintre ele au primit aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. În anul anterior, din totalul celor 167 de cereri, 110 au fost aprobate.

Pentru a putea participa la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, dascălii trebuie să aibă minim patru ani vechime în învăţământul preuniversitar, cu calificativul “foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată, precum şi performanţe deosebite în inovare didactică, cu rezultate deosebite cu elevii la olimpiade şi concursuri şcolare judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, dar şi în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă.

Calendarul acestui concurs prevede că în luna februarie, comisiile ce vor fi înfiinţate la nivel de ISJ vor stabili punctajele aferente criteriilor şi numărul de beneficiari, după care fişele de evaluare şi punctajul minim pe categorii de personal şi discipline de învăţământ vor fi comunicate în teritoriu. În luna martie, candidaţii îşi vor depune dosarele şi vor obţine avizele necesare din partea unităţilor de învăţământ, iar între 3 aprilie şi 17 mai, dosarele vor fi analizate şi punctate, afişarea rezultatelor urmând a fi făcută în 19 mai. În aceeaşi zi se pot depune contestaţii, pentru ca în 22 mai să fie stabilte numărul de gradaţii ce pot fi redistribuite, validarea rezultatelor finale ale concursului fiind programată pentru data de 26 mai. Ulterior, după transmiterea la MECS a listelor de beneficiari a gradaţiilor de merit pentru anul 2017, va fi emis un ordin de ministru în acest sens, până în 21 august, urmând ca personalul didactic care a obţinut acest drept să fie pus în plată odată cu începutul noului an şcolar.

