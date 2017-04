În vacanța de primăvară, elevii şi profesorii vor avea 17 zile libere Olivian Vadan

Elevii şi profesorii intră, de sâmbătă, 15 aprilie, în vacanţa de Paşte şi vor avea 17 zile libere. Dacă, iniţial, intrarea în vacanţa de primăvară era programată pentru 19 aprilie, cumularea cu zilele libere de Sărbători a prelungit perioada.

Luni, 17 aprilie, a doua zi de Paşte, este nelucrătoare, iar Guvernul a dat liber şi marţi, 18 aprilie, pentru elevi şi profesori, astfel că vor intra în vacanţă din 14 aprilie, după terminarea orelor.

În această perioadă este inclusă şi minivacanţa de 1 Mai, sărbătoarea fiind, în acest an, într-o zi de luni. Elevii se vor întoarce la cursuri de marţi, 2 mai. În total, vor fi 17 zile de vacanţă, inclusiv weekend-urile.

Din 2 mai, însă, pe elevi îi aşteaptă şapte săptămâni de cursuri, cu teze şi examene, în funcţie de nivelul de învăţământ.

Din 3 mai, încep evaluările naţionale la sfârşitul clasei a IV-a, iar din 10 mai, pentru cei de clasa a VI-a.

Vacanţa de vară va fi între 17 iunie şi 10 septembrie. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 26 mai, iar pentru clasa a VIII-a pe 9 iunie.

Programul național „Școala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia unităților de învățământ. Astfel, în funcție de ciclurile școlarizate, au fost stabilite următoarele intervale: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016; 27 februarie – 31 martie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017 (învățământul preșcolar și primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016; 27 februarie – 31 martie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017 (învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal).

Intervalul aferent programului „Școala altfel” nu coincide cu perioada în care se susțin tezele semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalul semestrului, precizează Ministerul Educației.

De asemenea, în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

