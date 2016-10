Festivalul Ştiinţei va fi dedicat primului român care a zburat în spaţiul cosmic Florin Negoiţă

Proiectul educativ „Festivalul Naţional al Ştiinţei” Zalău, din data de 8 octombrie 2016, ediţia a IX-a, este cuprins în Calendarul Activităţilor Extracurriculare Naţionale 2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu nr.28269/23.02. 2016, domeniul ştiinţific, sub denumirea “Festivalul Naţional al Ştiinţei-Zalău”. În acest an, Festivalul Național al Științei este dedicat împlinirii a 35 de ani de la zborul primului român în spaţiul cosmic, Dumitru Dorin Prunariu, cosmonaut-cercetător. Anual, în perioada 4-10 octombrie, la nivel mondial, se organizează “World Space Week” – „Săptămâna Mondială a Spaţiului”, activitate care la nivelul judeţului Sălaj este marcată din 2006. În acest an, „Festivalul Naţional al Ştiinţei” coincide cu „Săptămâna Spaţiului Cosmic”.

Asfel, în cadrul acestui eveniment, sâmbătă, 8 octombrie 2016, de la ora 10, pe platoul din faţa Prefecturii, elevii și profesorii vor sărbători Săptămâna Internațională a Ştiinței şi Tehnologiei precum și a contribuției acestor discipline la îmbunătățirea şi evoluţia condiției umane. Proiectul presupune confecţionarea de către elevi a diferite obiecte, materiale, dispozitive artizanale, care să pună în evidenţă aplicaţiile fenomenelor studiate la şcoală, la diferite discipline ştiinţifice. Secţiunile festivalului sunt: secţiunea “Inventivitate-creativitate”, secţiunea “Liceu”, “Gimnaziu”, Secţiunea “Aplicabilitate”, secţiunea “Micii inventatori”, “Învățământ primar”, “Piticii Isteți”, Învățământ preșcolar”, secţiunea “Postere” cu tema: „Știința, calea spre spațiul cosmic!”” (posterele vor prezenta un mesaj educativ, care să ilustreze importanţa ştiinţei şi tehnologiei pentru om şi societate), Secţiunea “scenete cu conţinut ştiinţific” – reprezentări artistice, scurte piese de teatru cu subiect ştiinţific.

S-au înscris, în total, 510 elevi, 275 lucrări şi 32 unitati de învăţamânt. Organizatorii Festivalului sunt Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, având ca parteneri Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Casa Corpului Didactic Sălaj şi Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău. Festivalul Științei a debutat la Zalău în anul 2008, la inițiativa profesorului Maria Pop, în prezent inspector şcolar general. Evenimentul se adresează în primul rând profesorilor și elevilor, dar este deschis participării tuturor celor care vor să fie părtaşi la experimente și lucrări create de elevi.

