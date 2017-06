Emoţii… inginereşti: o nouă serie de absolvenţi ai Universităţii Tehnice Cluj Napoca extensia Zalău Florin Negoiţă

30 de studenţi din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – extensia Zalău au participat, vineri 9 iunie, la festivitatea de absolvire, eveniment organizat în Sala “Avram Iancu” a Primăriei Municipiului Zalău. Au fost prezenţi la festivitate decani ai facultăţilor clujene, profesori universitari, reprezentanti ai instituţiilor publice din Sălaj şi agenti economici, precum şi apropiaţii tinerilor absolvenţi. Dintre oficialităţi, au fost alaturi de tinerii ingineri reprezentanţi ai Primăriei Zalău, cadre universitate, şi, fireşte, cel care a reprezentat “sufletul” evenimentului, conferenţiarul doctor inginer Gheorghe Gligor, directorul extensiei Zalău a Universităţii clujene. Seria de studenţi aboslvenţi din acest an este cea de-a noua aparţinând extenisiei zălăuane a Universităţii. Momentul festiv a fost deschis prin intonarea tradiţionalului “Gaudeamus” şi a imnului Universităţii, iar după mesajele oficialităţilor invitate, absolvenţilor, vizibil emoţionaţi, le-au fost înmânate mult aşteptatele diplome. După cursul festiv, absolvenţii au participat la un banchet organizat special pentru a sărbători acest eveniment unic.



Specializările urmate de absolvenţii de studii superioare ai Universităţii tehnice Cluj Napoca sunt: Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Universitatea Tehnică are în structura sa 12 facultăţi grupate în două centre universitare, Cluj-Napoca şi Baia-Mare, la care se adaugă extensiile în municipii importante ale regiunii: Zalău, Alba-Iulia, Bistriţa şi Satu-Mare. Programele de studii se desfaşoară în limba romana dar şi în limbi de circulaţie internaţională, respectiv, engleza, germana şi franceza. Universitatea oferă peste 90 de specializări pentru programe de licenţă şi masterat.

Domeniile de studii au o largă cuprindere, de la inginerie la arhitectura, ştiinţe fundamentale, socio-umane şi arte. De asemenea, în cadrul Universităţii Tehnice, funcţionează Departamentul pentru Educaţie Continuă, Învaţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă, care organizează şi derulează activităţi şi programe de educaţie continuă, cursuri postuniversitare, programe şi cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Pentru admiterea din acest an, extensia Zalău a Universităţii are 60 de locuri la cele două facultăţi (30 + 30) plus alte 20 de locuri (10+10), cu taxă. Extenisa Zalău organizează, de asemenea, admitere pentru examenul de master.

