Elevii zălăuani au participat la cursurile de educație financiară susținute de Fundația Dreptul la Educație

Fundația Dreptul la Educație a adus în premieră cursuri de educație financiară elevilor din Zalău. În perioada 14 – 22 noiembrie, aproximativ 200 de elevi de clasele IX- XI de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău au participat la cursurile de educație financiară susținute de trainerii Fundației Dreptul la Educație.

Metodologia de învăţare folosită de Fundație în cadrul cursurilor predate se numește Edutainment – se bazează pe interacţiune, promovând un mediu motivant pentru tineri -, iar conținutul cursurilor este adaptat vârstei lor. Scopul modulelor este însușirea de către elevi a unor noțiuni financiare de bază.

Elevii din Zalău au învățat despre valoarea produselor, sistemul financiar și agenții economici dintr-un stat, care sunt instrumentele financiare existente pe piață, despre ce înseamnă siguranța financiară și ieșirea din zona de confort, precum și planificarea și gestionarea bugetelor personale. Copiii de la Colegiul Național Silvania au fost încântați de cursurile susținute de fundație: „Consider că activitățile de azi ne-au ajutat foarte mult pe noi ca adolescenți, pentru a înțelege gestionarea banilor ca viitori adulți. Super!”; „A fost o experiență minunată în care am învățat cum, pe ce și cât să cheltuiesc. Sper că o să mai am parte de astfel de experiențe. A fost foarte util”; „Mi-au plăcut foarte mult activitățile și atmosfera deschisă, precum și atitudinea trainerului și felul cum a vorbit cu noi și cum ne-a explicat.”, au spus, la finalul cursurilor, elevii participanți.

De asemenea, adolescenții au participat la activități practice: dezvoltarea unor strategii financiare și de investiții, construirea și analiza profilului financiar personal.

„Activitatea Fundației Dreptul la Educație este una dintre prioritățile OTP Bank România, iar implementarea modulelor de educație financiară în tot mai multe localități din țară este o continuare a promisiunii de susținere a tinerilor noii generații, asumată de noi. În contextul actual, în care România se află pe unul dintre ultimele locuri din Europa în ceea ce privește educația financiară, este important să modelăm viitorilor adulți un comportament financiar responsabil”, a declarat László Diósi – CEO, OTP Bank România şi Președinte al Fundației „Dreptul la Educație”.

„Până acum am susținut cursuri de educație financiară și formare în carieră pentru peste 3.500 de elevi din întreaga țară. La începutul anului școlar 2017-2018 am demarat un nou << turneu național >> în care trainerii fundației vor ajunge în mai multe orașe din țară și vor forma alte câteva sute de elevi. Cererea este foarte mare, de aceea în octombrie am deschis în București OK Center, un centru de educație financiară unde așteptăm copiii, dar și adulții care își doresc să își actualizeze aptitudinile financiare”, a declarat Gabriel Oprea, Director Sucursala Zalău a OTP Bank România.

În următoarele luni, echipa Fundației are planificate cursuri de educație financiară pentru mai multe orașe din țară. Astfel, trainerii sunt așteptați în orașe precum Oradea, Deva, Focșani, Panciu, Râmnicu Vâlcea, dar și în București.

Fundaţia Dreptul la Educaţie susţine şi promovează dezvoltarea aptitudinilor financiare, economice şi manageriale în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani şi oferă tinerilor instrumente psihologice pentru planificarea conştientă a carierei. Toate modulele de educaţie economico-financiară urmăresc însuşirea abecedarului financiar pe baza metodologiei Edutainment, într-un limbaj adecvat vârstei tinerilor.

OTP Bank România, subsidiară a OTP Bank, cel mai mare grup bancar independent din Europa Centrală şi de Est, este un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament şi profesionalism, OTP Bank România înțelege nevoile clienților şi contextul actual al pieţei şi este un partener de încredere în furnizarea de servicii financiare.

OTP bank este a noua cea mai sigură bancă din Europa Centrală și de Est în 2017, conform Global Finance. OTP Group oferă servicii financiare universale în Ungaria, România, Muntenegru, Croaţia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia şi Serbia, pentru mai mult de 14,5 milioane de clienţi, prin intermediul unei reţele teritoriale de peste 1.400 de unităţi, ATM-uri şi canale electronice. (P)