Elevii sălăjeni participă la cel mai mare concurs de robotică din lume ,,FIRST TECH CHALLENGE”

Cu cât suntem mai înconjurați de tehnologia care a revoluționat lumea în ultimul timp, cu atât se pare că suntem mai captivați de ea. De la simplele ustensile casnice precum aspiratorul sau mașina de spălat, până la ultimele modele de smartphone-uri, omul de azi pare să nu se mai sature de tehnologie, iar vârful iceberg-ului îl reprezintă robotizarea. A devenit ceva comun să vedem în știrile din fiecare zi roboți care ,,muncesc” în fabrici, fac operații medicale sau chiar înlocuiesc animalele de companie. De construcția acestor roboți se ocupă persoane din ce în ce mai tinere, studenți sau chiar liceeni.

Este și cazul unor elevi din cadrul Colegiului Tehnic,, Alesandru Papiu Ilarian” Zalău care împreună cu profesorii coordonatori s-au constituit într-o echipa numită Brainstorms pentru a participa la cel mai mare concurs de robotică din lume ,,FIRST TECH CHALLENGE”. Din ideile reunite ale acestor tineri minunați s-a născut roboțelul Smarty care a fost conceput de la zero, piesă cu piesă , unele din acestea fiind realizate chiar cu ajutorul unei imprimante 3D primită din partea organizatoriilor competiției alături de alte componente care au ajutat la construirea robotului . Au fost gândite cele mai bune moduri în care robotul să se miște, să se plimbe, să mute și să aranjeze cuburi, să ia o păpusă și să o plaseze pe o anumita poziție.

Una din provocările lui Smarty este să se întreacă cu alți roboți în cadrul unei competiții demo care se va desfășura la Cluj Napoca în data de 17 februarie 2018.

Echipa Brainstorms își dorește însă să îl ducă pe Smarty la competiția națională BRD First Tech Challenge din 24 martie de la București, iar pentru aceasta speră că va avea susținerea tuturor celor care realizează că darul cel mai frumos ce poate fi făcut tinerilor din ziua de azi este să îi ajute să își construiască viitorul.

Cine știe, poate cândva acesta va fi robotul care va salva viața unui om.

Profesor: Manuela Sabou

Elev: Tișa Răzvan