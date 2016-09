Elevii fără absenţe la cursuri ar putea primi burse Florin Negoiţă

Vești bune sau cel puţin speranţe, pentru elevii conștiincioși care nu vor avea absenţe strânse în catalog. Aceştia ar putea primi alocații de până la 450 de lei. Un proiect de lege a fost iniţiat de senatorul independent prevede că elevii care nu au nicio absență la şcoală să primească o alocaţie de 100 de euro.

Potrivit proiectului de lege, banii vor fi sub formă unor tichete şi vor putea fi folosiţi pentru alimente, haine şi rechizite. ”Ce poate face un copil, o familie cu 85 de lei lunar? Nimic. Dacă ar primi măcar 100 de euro, atunci, cu acei bani într-adevăr se poate face ceva. Nu toți vor primi acești bani, ci doar cei care nu au absențe la școală. În acest fel îi stimulăm pe tineri să facă copii și pe copii să învețe. Dacă fiecare copil va frecventa grădinița, școala primară, liceul și o facultate, nivelul de educație va crește simțitor”, a declarat iniţiatorul proiectului. Senatorul susține că se vor găsi banii necesari pentru a mări alocațiile tuturor copiilor. Asta în ciuda faptului că premierul Cioloș a atras atenția parlamentarilor că orice cheltuială în plus la sfârșit de an electoral ar putea efectua grav bugetul, după ce aleșii au adoptat pe bandă rulantă mai multe drepturi financiare pentru diverse categorii sociale. Proiectul se află în acest moment în dezbatere în Senat. După majorarea alocaţiei de stat pentru copii, cu controversele şi scandalurile ce au precedat şi urmat adoptarea acestei legi, copiii cu vârste cuprinse între 2-18 ani şi liceenii de peste 18 ani primesc lunar 84 de lei, această sumă fiind printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Având în vedere greutatea cu care a fost adoptată, la vremea respectivă, legea care mărea alocaţiile copiilor, prin refuzul multor parlamentari de a vota pentru adoptarea ei, este greu de crezut că acest proiect va fi adoptat.

